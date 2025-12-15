Del vértigo del éxito a su nuevo amor tras Albert Rivera: la historia de Malú

Esta noche, El Hormiguero da comienzo a su última semana de emisiones del año con la visita de Malú, una de las artistas más reconocidas del panorama musical español. El programa de Pablo Motos recibe así a la cantante madrileña en un momento especialmente relevante de su trayectoria, marcado por el lanzamiento de nueva música y por importantes proyectos de futuro. Su presencia en el espacio de Antena 3 servirá como carta de presentación de una etapa que combina balance, renovación y grandes retos profesionales.

Malú acude al programa para presentar El intento, su nuevo single y segundo adelanto del que será su próximo disco. Este lanzamiento supone un paso más en la evolución artística de la cantante, que inicia una nueva fase creativa tras más de 25 años de carrera. El tema anticipa el sonido y la línea emocional de un trabajo discográfico con el que la artista busca abrir un nuevo capítulo en su trayectoria, manteniendo su identidad musical pero explorando nuevas formas de expresión.

Malú en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Además de hablar de este estreno, la entrevista abordará cómo comenzará el año 2026 para la intérprete. Malú tiene previsto iniciar el año con siete noches consecutivas en Live Las Ventas, en Madrid, un proyecto de gran envergadura que la llevará a actuar en uno de los recintos más emblemáticos del país. Este arranque de año se perfila como uno de los más ambiciosos de su carrera y refuerza su posición como una de las artistas con mayor capacidad de convocatoria en España.

Nacida en Madrid el 15 de marzo de 1982, Malú debutó en la música a una edad temprana y pronto se consolidó como una de las voces más potentes y reconocibles del panorama nacional. A lo largo de su carrera ha publicado numerosos trabajos discográficos, ha protagonizado giras multitudinarias y ha vendido más de dos millones y medio de discos. Su discografía incluye álbumes de estudio, recopilatorios y discos en directo, reflejo de una trayectoria extensa y constante.

Entre los reconocimientos más destacados que ha recibido se encuentran la Medalla de Andalucía por su carrera artística, el Premio Ondas a la mejor artista del año y varias nominaciones a los Grammy Latinos. En 2014 hizo historia al convertirse en la primera mujer en llenar cuatro veces el Palacio de los Deportes de Madrid durante una misma gira, hito que volvió a repetir dos años después. A estos logros se suman galardones como los premios Dial y los premios 40 Principales, que la sitúan entre las artistas más premiadas del país.

La vida personal personal de Malú

Más allá de los escenarios, Malú también ha tenido una presencia destacada en televisión como asesora y jurado en programas como La Voz y La Voz Kids, donde ha participado en varias ediciones. Paralelamente, ha colaborado con distintas causas benéficas y sociales, vinculadas a la lucha contra el cáncer, la protección animal y la concienciación medioambiental.

En el plano personal, la cantante atraviesa una etapa de estabilidad. Madre de una hija nacida en 2020, Malú ha optado siempre por mantener su vida privada en un segundo plano, aunque en los últimos meses se ha conocido que comparte su día a día con Ángel Fernández, técnico de producción de su equipo, con quien mantiene una relación discreta. Tras su separación de Albert Rivera en 2023, ambos mantienen una relación cordial centrada en la crianza compartida de su hija.