Malú ha estallado en redes sociales contra un usuario anónimo que ha criticado duramente la manera en la que educa a Lucía, su hija en común con Albert Rivera. La menor, de seis años, se ha convertido en la gran protagonista de la última polémica de la artista, a pesar de los intentos de esta de que la identidad de la menor esté en el anonimato. Cuando se convirtió en madre, la intérprete de Aprendiz decidió que el rostro de su pequeña iba a ser una incógnita -como así ha sido-. Sin quererlo, la cantante se ha visto envuelta en un debate en el universo 2.0 tras desvelar una conversación con su primogénita.

Criticada la forma en la que educa a Lucía

El pasado viernes 26, en el programa en el que trabaja como coach en Antena 3, la artista destapó una reveladora conversación con Lucía, que tan solo tiene seis años. Malú contó que su pequeña se había «pillado un rebote» por el look que su madre había vestido para acudir a La Voz -un traje de chaqueta gris, una camisa blanca y una corbata granate-: «Dice que voy vestida de hombre. Le he dicho que llevo taconazo y me dice: ‘sí, vale, guay, pero no me gusta que vayas de hombre’».

Tras ello, la intérprete de Blanco y Negro alegó que su hija estaba en la etapa «de las princesas y del brillerío», por lo que la menor estaba «muy enfadada» por la vestimenta de la artista: «Y se ha enfadado muchísimo porque lleve corbata y de hombre. Digo: ‘bueno pero estoy guapa’. Y me dice: ‘No, estás fea’».

Tú estás perfecta de cualquier forma, @_Maluoficial_. 🎀 PERO tu pequeña sí que sabe: abrazamos el brilli-brilli como forma de vida. ✨#LaVoz pic.twitter.com/OhFJWIxT9O — La Voz (@LaVozAntena3) September 28, 2025

Esta anécdota de Malú, en un principio inocente, con su descendiente en común con Albert Rivera, ha sido blanco de críticas en el universo 2.0. Sabido es que las redes sociales, sobre todo en los últimos años, pueden ser una herramienta de doble filo pues los personajes públicos, por el hecho de haber salido en medios, reciben muchos mensajes de odio en sus perfiles. Este también ha sido el caso de la sobrina de Paco de Lucía.

Un usuario de X -llamado antiguamente Twitter-, ha aprovechado para lanzarle un comentario hiriente a la intérprete de Ni un segundo: «Malú confesando en directo que está criando a una estúpida machista». Unas palabras que la cantante ha encontrado en redes y que no ha dudado en responder: «Igual se te está yendo un pelín de las manos… Lo digo desde el respeto… Que igual eso sobra por aquí…». «Con lo que echo de menos a Malú por aquí y que tenga que aparecer a las once de la noche para defenderse, telita», ha dicho otra usuaria. «Y para darte un besazo de buenas noches», ha contestado la artista.