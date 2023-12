Malú se convirtió este lunes en la invitada estrella de El Hormiguero, el talk show de televisión producido por 7 y acción, en Antena 3, a los mandos de Pablo Motos. La cantante acudió al programa para promocionar su último álbum, A todo sí. Un trabajo con el que conmemora sus veinticinco años en la industria musical y que recoge, por tanto, los mejores temas de toda su carrera, reinterpretados al lado de grandes artistas como Luis Fonsi, Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Vanesa Martín, Ana Mena, o Luis Fonsi entre otros.

A éste último, precisamente, Malú le dedicó unas emotivas palabras a raíz de contar cuál había sido la evolución de su relación de amistad en La Voz, obviando, eso sí, el super bloqueo que privó al artista de hacerse con un talent más en la última edición del concurso. Malú defendió la versión de que fue un error, pero Pablo, que no terminó de creerse su inocencia, sometió el asunto a juicio popular, literalmente, con el público presente ayer en plató. «Fonsi es maravilloso, nos conocíamos pero a raíz de nuestro paso por televisión hemos creado algo muy bonito», dijo la intérprete de Blanco y Negro o Vuelvo a verte.

La cantante Malú en ‘El Hormiguero’ / Antena 3

Pero al margen de su trayectoria musical, la artista contó en qué momento vital se encuentra y repasó los últimos acontecimientos que han marcado su vida privada. En especial, su reciente maternidad y postparto, fruto de su relación de poco más de cuatro años con Albert Rivera. «Estoy en un momento de mi vida en el que digo a todo sí, que no sí a todo. Es distinto. Cuando pones el sí al principio ya estás sugestionado», comenzó diciendo. «Mi hija está en un momento precioso, está para morirse. Es la tía más divertida que he visto en mi vida. Bonita, linda y divertida», añadió.

Asimismo, Malú contó que la pequeña tiene carácter. Muestra de ello es la el ‘tirón de orejas’ que le dio a su madre hace apenas unos días. «Estábamos en la cama porque la iba a acostar ya, cuando me dijo: ‘Mamá, ¡Qué mal hueles! ¡Qué mal te huele la cara!», comentó. Malú le explicó entonces el motivo de ese olor. «Le dije que me había comprado una crema que me había costado un dineral y que no iba a quitármela, pero ella seguía en que sí. Me dijo: ‘Pues lávate la cara ahora mismo. Si no lo haces, entonces no te abrazo en toda la noche’», explicó provocando las risas y aplausos de Pablo Motos y los espectadores.

Las navidades más dura de Malú

La entrevista de Malú en El Hormiguero se produjo, curiosamente, apenas unas horas después de que la periodista Lorena Vázquez asegurara en Y ahora Sonsoles que la cantante está «bastante mal anímicamente» porque pasará las navidades alejada de su hija en común con Albert Rivera, Lucía. Según Lorena, el ex político es quien tiene la custodia para esas fechas, por lo que la artista estará sola con su madre en unas festividades tan señaladas.

