Verónica Hidalgo revela su experiencia más desagradable como Miss España: "Me ofrecieron 5.000 euros"

El pasado fin de semana ha tenido lugar el certamen de Miss Mundo 2025. En esta ocasión, se ha celebrado en Hyderabad, India, y sin duda, la gala ha estado marcada por la renuncia de la representante de Inglaterra tras asegurar que fue elegida para «entretener a hombres». Unas declaraciones que han hecho que muchas otras chicas que también han participado en este evento internacional hayan roto su silencio para compartir su desagradable experiencia. Sin ir más lejos, Verónica Hidalgo, que fue Miss España 2005, se ha sumado a estas denuncias, compartiendo el lado oscuro de estas ansiadas coronas.

«El primer año de reinado es una locura, porque solo tienes trabajo y viajes. Pero os voy a contar una anécdota de un día que lo pasé bastante mal. No me sentí nada bien», comenzaba a decir desde el plató de TardeAR. «Era un día libre que tenía y a las 3 de la tarde me llaman de la organización para decirme que tenía que ponerme guapa porque esa noche tenía una cena», proseguía. Añadía que en un principio ella se quejó porque quería descansar y que más tarde preguntó si se trataba de un evento y si la iban a pagar por ello. La organización le dijo que no le iban a pagar nada, pero que era un compromiso con el que tenía que cumplir. Finalmente, Verónica accedió a ir.

«Éramos dos chicas, dos misses. Llegamos a la cena y nos encontramos con una mesa enorme en el restaurante, como de 30 señores y nosotras dos. […] Pasamos la cena como pudimos y al final, bueno, pues una copa, otra copa… se te acercan, te dicen, te ríen… A mí en esa cena dos personas me ofrecieron irme al hotel con ellos. Uno me ofrecía 5.000 euros por pasar la noche con él y otro me dijo que le pidiera lo que yo quisiera», desvelaba.

Verónica Hidalgo en el programa ‘TardeAR’. (Foto: Mediaset)

La modelo se sinceraba como nunca antes sobre esta desagradable experiencia y continuaba señalando «que le empezó a doler la tripa» y que puso de excusa «que se encontraba mal» para poder irse. «Conmigo solo pasó una vez. Yo al día siguiente les dije que por favor no me volvieran a llevar a un tipo de cena de esas, que me pareció una encerrona, que me sentí mujer florero y que encima me pasó esto. Nunca hablamos del tema, porque parece que para ellos era algo normal», concluía, añadiendo que acudió, en cierta parte, presionada. Y es que argumenta que era una joven de 20 años, que acababa de empezar en el mundo del modelaje y que tenía miedo a negarse y, después, perder oportunidades laborales.