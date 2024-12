El auténtico motivo por el que Froilán ha regresado a España en Navidad: "Estoy soltero"

Se está hablando mucho del motivo por el que Froilán ha viajado a España en plena Navidad. Una de las primeras cosas que ha hecho, según informa un conocido programa de televisión, ha sido visitar a su amiga Raquel Perea, con quien mantiene una estrecha amistad. Sin embargo, el sobrino del Rey Felipe asegura que entre ellos no hay nada más. «No estoy con Belén, estoy soltero», le ha explicado a la reportera Laura Castro. Entonces, ¿por qué se ha trasladado desde Abu Dabi a nuestro país justo en estas fechas?

Fiesta, espacio capitaneado por Emma García, ha barajado la posibilidad de que Froilán (o Pipe, como le llaman su entorno cercano), esté en Madrid para pasar las fiestas de diciembre, pero no es así. Uno de los colaboradores del citado formato aseguran que el verdadero motivo de su viaje es el cumpleaños de su madre, la infanta Elena.

Froilán en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Doña Elena de Borbón cumplió 61 años el 20 de diciembre. La fuente citada anteriormente sostiene que ha organizado un encuentro con sus hijos y con algún miembro de la familia Urdangarin. Esa sería la razón por la que Froilán habría dejado Abu Dabi. No obstante, pretende pasar allí parte de la Navidad porque quiere hacer compañía a su abuelo, Juan Carlos I.

Froilán rompe su silencio

En un giro inesperado de los acontecimientos, Froilán ha decidido romper su silencio en el programa Fiesta gracias al reportaje que ha hecho Laura Castro. En primer lugar ha dejado claro que Belén Perea no es el motivo de su viaje a España. Asegura que no es su novio. «Pero os habéis dado la mano», le recuerda la periodista, a lo que él responde: «¿Y qué pasa? Te doy la mano a ti también, mira».

Froilán en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

El hijo de la infanta Elena ha cambiado su comportamiento de forma radical. Siempre se mantiene distante con los medios, pero ahora se ha mostrado amable y cercano. Tanto es así que, cuando ha cogido confianza por la periodista de Fiesta le ha preguntado por su hermana, Victoria Federica. Laura le ha hecho saber los rumores que hay en España sobre la influencer. Cuando Froilán ha descubierto que se le está relacionando con Roca Rey ha dicho: «Ese es más amigo mío que de ella, es amigo de la familia de toda la familia».

La reacción de Belén Perea

En la otra cara de la moneda está Belén Perea, quien supuestamente no está de acuerdo con la versión que ha ofrecido Froilán. Ella también se ha encontrado con Laura Castro y ha sido cauta. No le ha dicho si era o no novia del primo de la princesa Leonor, pero dicen que está ocultando información.

‘Fiesta’ informando sobre Froilán. (Foto: Telecinco)

«No voy a hablar nada lo siento», ha empezado diciendo cuando ha visto a la periodista de Telecinco. «Ni confirmo ni desmiento, no os voy a decir nada. Me quiero ir tranquila a mi casa. Feliz Navidad».

El paparazzi Sergio Garrido maneja una información completamente contraria. Fue él quien le dijo a Laura Castro que Froilán iba a visitar a Belén, por eso sus fuentes son tan correctas. «Ella está harta de que la nieguen (…). Yo me he enterado por otro lado de que está harta. ¿Cuál es el punto entre relación y amigos?», ha comentado el colaborador de Emma García.

«Yo te estoy diciendo que llevan un año de relación y que ella está dolida porque le está negando la relación. Es más, ¿por qué ella se calla?», insiste. Y para terminar ha apuntado: «Ya veremos, después de este fin de semana, los movimientos que hace Froilán porque la otra está enfadada».