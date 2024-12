Emma García da la última hora sobre el estado de salud de Belén Rodríguez: "Me ha llamado"

«Yo conozco mi cuerpo y sabía que tenía algo malo». Esas fueron las palabras exactas que pronunció Belén Rodríguez durante una de sus últimas apariciones televisivas. La colaboradora se ha apartado de la pequeña pantalla para centrarse en su estado de salud. Su equipo médico le ha detectado un cáncer en la garganta y está luchando contra esta enfermedad con uñas y dientes. La presentadora Emma García, una de sus mejores compañeras, ha dado la última hora.

«Me ha llamado», ha empezado diciendo la comunicadora en Fiesta, el programa que conduce con éxito los fines de semana en Telecinco. Emma se ha convertido en su gran apoyo. Esta ahí para escucharla, para animarla y para ayudarla a salir adelante.

«Me ha dicho que después de hablarlo con los médicos empieza la radio y la quimio el 2 de enero. Me ha llamado Belén al salir del gimnasio. Estaba con una vitalidad, un humor… No sabe lo graciosa que es incluso en situaciones tan difíciles como la que está pasando», comenta Emma en un tono optimista. La presentadora se ha preocupado por su amiga y le está arropando en estos momentos tan complejos.

Belén Rodríguez en Madrid. (Foto: Gtres)

Afortunadamente Belén se encuentra bien, tanto es así que continúa yendo al gimnasio y está intentando no dejar atrás las rutinas que había creado. Según contó durante una entrevista en Fiesta, había vivido un momento personal muy duro antes de enterarse de que tenía cáncer. Sin embargo, pidió ayuda y logró dejarlo atrás gracias a una hoja de ruta que sigue teniendo presente. Por eso, en la medida de lo posible, quiere seguir haciendo vida normal.

Belén Rodríguez, muy bien rodeada

Belén Rodríguez pertenece a una familia que está estrechamente vinculada a los medios de comunicación. Esto quiere decir que lleva toda la vida trabajando en la tele, por eso tiene tantos contactos. Todos los que han coincidido con ella en algún momento, hasta sus rivales, le han mandado un mensaje de apoyo, como por ejemplo su ex amigo Kiko Hernández.

Tal y como informa la revista Lecturas, Belén se ha propuesto dejar de fumar el 1 de enero. 24 horas después empezará el tratamiento y hasta la fecha no tendrá nueva información. Emma García ha transmitido un mensaje de esperanza, pues hay muchísima gente que está pendiente de su evolución médica.

Belén Rodríguez en Madrid. (Foto: Gtres)

«Quiere hablar de otros temas, que no se le pregunte todo el rato cómo está, aunque, por supuesto, lo contará cuando lo considere necesario», ha declarado la presentadora de Telecinco. Más adelante ha añadido: «No va a haber novedades hasta que termine los ciclos».

La información de Emma García

Emma García, sin darse cuenta, ha dado un paso importante. Hacía un tiempo que no se conocía nada sobre el estado de la colaboradora y todas las dudas han quedado resueltas.

Emma García durante un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«Se agobia porque quiere responder a todos. Me decía que está procesando todo. Han sido unas semanas muy duras, de visitas a médicos, pruebas… Me contaba: ‘Estoy súper agradecida con todo el mundo con los mensajes que recibo, quiero contestar a todos pero no puedo’. Y yo le decía que no hace falta, que la gente le enviamos los mensajes para que sepa que estamos ahí», ha declarado la comunicadora.

El 2025 será un año marcado a fuego en el calendario de Belén Ro, como se le conoce popularmente, pero ella únicamente puede hacer una cosa: esperar y mantener la positividad.