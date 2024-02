La verdad tras el encuentro entre Enzo Vogrincic y Aitana

Nacido en Uruguay un 22 de marzo de 1993, Enzo Vogrincic se ha convertido en uno de los actores del momento gracias a la premiada película de Juan Antonio Bayona, La sociedad de la nieve, que se puede ver en Netflix y en el cine. Vogrincic interpreta a Numa Turcatti en la mencionada trama que está basada en hechos reales. Gracias al desarrollo de la historia que narra la historia de los sobrevivientes de los Andes, el intérprete ha logrado un éxito internacional, lo que ha provocado que sea reconocido en todos los rincones del planeta. De hecho, debido a su popularidad se ha podido saber a través de las redes sociales que tuvo hace unas semanas un misterioso encuentro con una conocida cantante de nuestro país.

Enzo Vogrincic en los Premios Goya 2024 / Gtres

Estamos hablando de Aitana Ocaña. La que fuera concursante de Operación Triunfo y Enzo cogieron un avión rumbo a París, pero ¿qué hay entre ellos? Fueron muchas las preguntas que fueron surgiendo a raíz de su «cita», pero no fue hasta tiempo después cuando se supo qué les llevó a viajar a la ciudad del amor.

Aitana Ocaña en el aeropuerto / GTRES

¿Qué hacían juntos en París?

Al menos por ahora, Enzo y Aitana no son pareja, no están juntos. Una fuente cercana a Cuore ha desvelado que sí bien es cierto que ambos mostraron interés el uno por el otro e intercambiaron likes, comentarios y mensajes privados en Instagram, lo cierto es que lo suyo no fue a más. Intentaron que su buena sintonía pudiera culminar en un romance, pero no ocurrió de esta manera porque el corazón de la catalana está ocupado. Su vuelo a París fue planeado y todo quedó ahí. Además, el citado medio asegura que el intérprete uruguayo se ha quedado un poco tocado al no ser correspondido por la artista y que también tuvo que disimular las razones de su viaje.

Enzo Vogrincic en un evento / Gtres

¿Quién ocupa el corazón de Aitana?

Otra de las incógnitas que resolveremos en las siguientes líneas es acerca de la persona que no se quita de la cabeza la intérprete de Mariposas. Aitana coincidió con Biel (su nombre saltó a la palestra al ser relacionado con tINI Stoessel, ex novia de Sebastián Yatra) en Costa Rica.

La reacción de Enzo Vogrincic al ser preguntado por Aitana

Hasta Valladolid se desplazó parte del elenco de La sociedad de la nieve, gran vencedora de la noche con 12 Premios Goya. No faltó Enzo Vogrincic que después de posar en la tradicional alfombra roja fue preguntado por Aitana. Lejos de responder y caracterizado por su hermetismo en cuanto a su vida personal se refiere, Enzo puso cara de circunstancia y se marchó sin responder. Gesto con el que confirma que no quiere dar detalles de su esfera íntima.