Miguel Ángel Silvestre podría haber descubierto la identidad de ‘La Vecina Rubia’

La historia de la humanidad tiene muchos secretos que se han convertido en autenticas intrigas y objetos de estudio. El de la identidad de La Vecina Rubia es uno de ellos, o al menos lo era porque todo apunta a que Miguel Ángel Silvestre podría haber desvelado el verdadero rostro de la influencer. A pesar de que no se sabe quién es en la vida real, esta misteriosa mujer acumula millones de seguidores en las redes sociales, tanto Instagram como Twitter, y una gran legión de fans que no solo admiran sus profundas reflexiones, también los productos que llevan su nombre: pijamas, agendas, prendas de ropa, libros, carcasas para el móvil, productos para el cabello y un largo etcétera.

Pero que prefiera ocultar su verdadera imagen no significa que viva escondida, pues se sabe que, por ejemplo, el modelo Jon Kortajarena la conoce y es que ambos mantuvieron una relación 2.0. que aunque acabó de manera brusca sigue siendo muy recordada por los followers de la rubia. En la actualidad es otro famoso el que «acapara» sus pensamientos, Miguel Ángel Silvestre, quien en una de sus últimas apariciones no solo tuvo grandes palabras hacia ella, sino que aseguró que no la conocía en persona. Algo que podría no ser cierto.

Ha sido una youtuber llamada Vai, también conocida por su canal Between My Clothes quien se ha dedicado a analizar un vídeo de Silvestre en el que podría desvelar la identidad de La Vecina Rubia. Se trata de un post que el actor compartió el pasado verano durante un viaje a Ibiza en el que le recordaba a Jorge Brazález, el que fuera ganador de MasterChef 5, que se había dejado el cajón de música en el coche. Con el instrumento en la mano, Miguel Ángel recorre la terraza de un hotel para terminar sentado junto a una escalera tocando algo. Pero antes de ello, el de Castellón se cruza con una chica rubia a la que saluda.

Una mujer que según esta youtuber sería La Vecina Rubia, no solo por lo mucho que se parece físicamente sino porque resulta curioso que la cámara se desvíe del protagonista de Sky Rojo para apuntarla directamente a ella. ¿Y qué le llevan a pensar eso? Pues que la influencer mostró en una storie una tobillera idéntica a la de la chica que aparece y que también estuvo en la isla de Ibiza en la misma época en la 2que Silvestre compartió la publicación.

De momento ninguno de los dos protagonistas ha confirmado ni desmentido que es misteriosa joven sea la verdadera Vecina Rubia por lo que el misterio sigue vigente. Son muchas las teorias que rodean a la influencer, una de las más fuertes que su nombre es Isabel G.L. pues es bajo el cual está registrada la marca «La Vecina Rubia» en la Oficina Española de Patentes y Marcas.