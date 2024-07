Así están siendo las impresionantes vacaciones de Victoria Federica en Maldivas

El paso del tiempo ha convertido a Victoria Federica en una de las influencers más importantes de su generación. En su cuenta de Instagram acumula 291.000 seguidores, pero su principal atractivo es su conexión con la Familia Real. Está sometida a un examen constante y ha decidido tomarse unas vacaciones en un destino paradisíaco: Maldivas. Como buena creadora de contenido, ha mostrado parte de esta escapada en sus redes sociales. A continuación, estudiamos de cerca el último viaje de la sobrina de Felipe VI.

Victoria Federica ha dado un paso adelante. Durante mucho tiempo intentó estar en un segundo plano y todo el mundo hablaba de ella, así que pensó que lo mejor era convertirse en protagonista por voluntad propia. Empezó publicando cosas en Instagram y acompañando a su padre a alguno desfiles importantes, pero en los últimos meses ha tomado la decisión definitiva: trabajar en televisión.

Victoria Federica, en un evento. (Foto: Gtres)

La próxima temporada estará marcada por la participación de Victoria Federica en El Desafío, un concurso producido por Pablo Motos y presentado por Roberto Leal. Hasta que llegue este momento ha optado por tomar distancia de España y disfrutar de unos días en Maldivas a bordo de un crucero de lujo.

Las vacaciones más exóticas de Victoria Federica

Victoria Federica ha publicado una foto en el aeropuerto de Qatar, donde ha hecho una «pit stop» antes de continuar su aventura. Tal y como se puede ver en las imágenes que ha compartido, su estancia en el avión ha estado repleta de detalles, incluso se ha puesto una mascarilla facial para mejorar sus ojeras.

El viaje de Victoria Federica a Maldivas. (Foto: Instagram)

La hija de Jaime de Marichalar ha desvelado que pasará una semana en Maldivas, pero no se alojará en ningún hotel. Ha optado por quedarse en un crucero que recorrerá diferentes puntos de las famosas islas. «Nuestra casa por una semana», ha escrito la influencer debajo de una foto que muestra esta embarcación. Esto quiere decir que no está sola, aunque no ha desvelado la identidad de su compañía.

El viaje de Victoria Federica a Maldivas. (Foto: Instagram)

Viajar a Maldivas puede ser muy caro. En LOOK hemos consultado diferentes agencias de viaje y los mejores establecimientos son: Four Seasons, St Regis y Soneva. En algunos de estos hoteles hay habitaciones que cuestan más de 1.500 euros la noche, aunque hay otras opciones ligeramente más baratas.

De momento no está confirmado si Victoria Federica ha hecho un acuerdo comercial o si ha corrido ella con los gastos del viaje. Ha mostrado el barco donde se aloja, pero no ha mencionado a ninguna empresa en concreto, así que habrá que esperar para resolver esta duda. Mientras tanto, ha mostrado algunas de las actividades que le ha permitido desarrollar la embarcación. La influencer ha buceado con tortugas entre las aguas cristalinas del Océano Índico.

El viaje de Victoria Federica a Maldivas. (Foto: Instagram)

Victoria Federica, aficionada a los viajes

Mientras sus primas doña Leonor y doña Sofía están en París apoyando al deporte español en los Juegos Olímpicos, Victoria Federica ha optado por hacer un exótico viaje a Maldivas. No es la primera vez que toma una decisión parecida, de hecho ya ha visitado otros destinos importantes, como por ejemplo Sri Lanca. La joven ha optado por resaltar todas las vacaciones que le han marcado en sus redes, creando una carpeta por cada aventura.

La hija de la infanta Elena cada vez tiene más poder mediático y todo hace pensar que esta influencia aumentará a partir de septiembre, cuando se estrene El Desafío. Vic, como le llaman sus amigos, ha encajado perfectamente entre sus nuevos compañeros. ¿Se animará a emprender más proyectos en televisión?