La vida de Iñaki Urdangarin ha dado un inesperado giro en las últimas semanas. A finales del mes de enero, la revista Lecturas llevaba a su portada unas imágenes del exduque de Palma paseando de la mano de una compañera de trabajo en una playa cercana a Bidart. Un reportaje que marcaba un antes y un después en la vida de la familia Urdangarin.

El propio Iñaki declaraba poco después de que las fotografías vieran la luz que “eran cosas que pasaban” y que las gestionarían de la mejor manera posible en familia. Unas declaraciones que se correspondían con los que hizo su hijo mediano, Pablo, que se mostró en la misma línea.

Pocos días después, la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin emitían un comunicado conjunto en el que anunciaban la ‘interrupción de la relación matrimonial’. Unas palabras que no dejaban del todo claro si la pareja iba a dar algún paso más hacia una separación definitiva. De hecho, algunas fuentes del entorno apuntaban a que la intención del exdeportista era reconciliarse con la hija de los Reyes Juan Carlos y Sofía.

Sin embargo, en los últimos días se ha publicado que para doña Cristina no hay marcha atrás. Según recalcaba la periodista Pilar Eyre, la Infanta se siente traicionada cuando ella nunca ha fallado y solo le importa el bienestar de sus hijos. A pesar de que no se había quitado su alianza de casa en las primeras fotografías que se captaron de la exduquesa de Palma en un aeropuerto de Suiza, para doña Cristina no caben nuevas oportunidades. No obstante, todavía no ha trascendido si se han comenzado los trámites de cara al divorcio.

Al margen de esto, Iñaki Urdangarin está centrado en su relación con Ainhoa Armentia, así como muy pendiente de su madre, con la que vive en estos momentos. Cerrada la puerta a una posible reconciliación, el exdeportista está dando pasos importantes con su nueva ilusión. No solo han protagonizado alguna escapada más, sino que se les ha visto en actitud cariñosa en un centro de yoga y además, Urdangarin ya ha presentado a Armentia a su madre, Claire Liebaert, que siempre ha estado también muy cerca de la Infanta Cristina.

Una nueva etapa

Se acaba de cumplir un año desde que a Urdangarin se le concediera el tercer grado penitenciario y desde que se trasladara a Vitoria para disfrutar de una nueva oportunidad. Además, su situación está cada vez más cerca de la libertad condicional. Sin embargo, cuando se conoció esta noticia, nada hacía pensar que varios meses después, la vida del exduque fuera a dar un giro tan inesperado. Y es que la separación del vasco y la Infanta es una de las cosas que menos se podían imaginar, sobre todo dado que doña Cristina ha sido un apoyo incondicional para su marido en los momentos más complicados, a pesar de que eso haya supuesto distanciarse de su familia.

Ahora solo el tiempo dirá si cuando Urdangarin salde sus cuentas pendientes con la Justicia, decide empezar una nueva etapa junto a Armentia o si tiene pensada otra cosa.