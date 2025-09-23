Eduardo Guervós, el último representante de Camilo Sesto y que estuvo a su lado hasta el final, ha roto su silencio en Y ahora Sonsoles 6 años después de la muerte del artista. Acusado de haberle tenido prácticamente «secuestrado», Guervós ha tenido que hacer frente a graves acusaciones en su contra. Mánager del artista desde 2011, fue, sin duda alguna, uno de sus hombres de confianza. Sin embargo, Lourdes Ornelas, expareja y madre del único hijo del cantante, acusaba a Eduardo y a Cristóbal Hueto (su administrador), de ser los responsables de la desaparición de Camilo, quien desaparecía del foco mediático en 2018.

¡Recibimos en plató a Eduardo Guervós! 😊 Así fueron los últimos años de vida de Camilo Sesto.#YAS23Sep ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/1F7YKVZBjV — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) September 23, 2025

«Imposible llegar a Camilo desde hace muchos años. Si llamas, te cuelgan, y a ella le llega la información deformada», se lamenta Ornelas al respecto, tal y como recogen en el programa. Y es que ella llegaba a afirmar que el artista «era un muñeco en sus manos». Graves acusaciones que salía a desmentir él mismo, dando la cara por sus amigos y asegurando que iba a tomar «las medidas jurídicas necesarias». Esa sería también la última manifestación pública del intérprete de Vivir así es morir de amor, que fallecía en septiembre de 2019.

El cantante Camilo Sesto en Madrid. (Foto: Gtres)

Desde ese día, Eduardo Guervós se había mantenido en silencio. Al menos, hasta ahora. «Para mí Camilo era todo. Además de considerarle un genio, era mi amigo. Me molesta mucho todo lo que se ha formado tras su muerte», ha lamentado. «Me molesta que la gente que no está informada diga tantas cosas». Del mismo modo, ha hecho hincapié en que cuando salió el testamento, nombró a su hijo como heredero universal. «Eso tiene que callar todas las bocas».

Camilo Sesto falleció en el hospital, ya que le fallaba el riñón. «Era un fallo renal que no tenía solución, yo mismo le trasladé al hospital», ha recordado. «Él fue consciente en parte de que se iba a morir, pero quería irse a su casa». Según relata el mánager, el cantante se fue apagando poco a poco. «Hubo un momento en el que me miró, y le dije a la doctora: acaba de morir».

Eduardo Guervós, mánager de Camilo Sesto en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Antena 3)

«Simplemente nos miramos, ni siquiera nos dijimos nada», detalla. «Es muy duro perder a un genio de está magnitud y también a un amigo». Eduardo también ha explicado que la primera persona a la que llamó para comunicarle la noticia fue al hijo del artista. «Yo me ofrecí a traerle a España, pero hubo quien intervino y lo cambiaron todo de cómo estaba previsto». De ese modo, a Camilo Blanes, -más conocido como Camilín o Sheila Devil-, le fue imposible ver a su padre por última vez.

Tras el fallecimiento de Camilo Sesto y la apertura del testamento, Lourdes Ornelas llegaba a tachar tanto a Eduardo Guervós como a Cristóbal Hueto de estafadores. Además, les acusaba de haberse apropiado de parte del dinero que pertenece a su hijo. «Es gratuito», ha respondido contundente el representante. «Yo nunca me he metido en cuestiones económicas, porque yo llevaba su carrera musical». «De hecho, dudo mucho que Cristóbal haya sido capaz de quedarse con un dinero que no es suyo», ha señalado en defensa de su amigo.