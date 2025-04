Última hora sobre el estado de salud de Ernesto de Hannover

Ernesto de Hannover se ha convertido en protagonista de titulares en la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras en los últimos días, esta vez por motivos de salud. Sin embargo, afortunadamente, las noticias recientes son cada vez más alentadoras. Tras varios días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Ruber Internacional de Madrid, el príncipe alemán ha mostrado una mejoría significativa que le habrían permitido dejar la UCI. Así, todo indica que en los próximos días podría recibir el alta definitiva y volver a casa.

El ingreso hospitalario se produjo el pasado 3 de abril, cuando Ernesto acudió a urgencias durante la madrugada. Su pareja, la artista y diseñadora Claudia Stilianopoulos, fue quien explicó públicamente la situación, dejando claro que esta nueva hospitalización no estaba relacionada con los problemas de cadera que el aristócrata ha sufrido en los últimos meses. Aunque no se han dado a conocer detalles exactos del motivo que lo llevó al hospital, se sabe que se trata de una dolencia que arrastra desde hace años, lo que hizo necesaria su atención médica urgente.

Christian de Hannover en las inmediaciones de un hospital. (Foto: Gtres)

Durante los días más críticos, en los que ha permanecido en la UCI, Ernesto no ha podido recibir visitas, pero su familia ha estado constantemente pendiente de su evolución. Claudia ha sido un apoyo constante, y se la ha visto en repetidas ocasiones llegando al centro médico para conocer de primera mano los avances en el estado de salud de su pareja. También se ha contado con la presencia de su hijo, Christian de Hannover, y de su nuera, Alessandra de Osma, quienes no han dudado en acudir al hospital para acompañarlo en este complicado momento. Este martes 15 de abril, precisamente, en medio de la expectación por la recuperación de Ernesto de Hannover, se ha visto a la familia llegar a la clínica con un detalle que no ha pasado desapercibido: un andador trasladado en el coche de Sassa de Osma, lo que podría indicar que el príncipe se está preparando para su inminente alta médica.

Este nuevo susto ha generado inquietud entre sus seres queridos, especialmente por el historial médico del príncipe. En los últimos años, su salud ha estado marcada por episodios graves, entre ellos una pancreatitis aguda que lo llevó al coma en 2005, una infección abdominal en 2011, una operación cardíaca en 2016 y un preocupante ingreso en Austria en 2018. A esto se suma la caída sufrida en noviembre de 2024, que lo llevó a ser operado de la cadera. Desde entonces, su recuperación ha sido lenta, y hasta hace poco utilizaba el andador para movilizarse, como se vio en su 71 cumpleaños celebrado en Madrid el pasado 26 de febrero.

Familiares acuden al hospital a llevar un andador a Ernesto de Hannover. (Foto: Gtres)

No obstante, en las semanas previas a su reciente hospitalización, se le había visto con mejor aspecto. De hecho, su última aparición pública fue el pasado 21 de marzo, cuando asistió al 37 cumpleaños de su nuera Alessandra.