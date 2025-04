Ernesto de Hannover continúa ingresado en un hospital madrileño. El príncipe alemán lleva ya casi una semana hospitalizado, y por ahora no se sabe cuándo va a recibir el alta. De hecho, a lo largo de los últimos días ha habido bastante preocupación sobre su estado, debido a las constantes visitas de miembros de su familia al centro hospitalario, ubicado en una exclusiva zona de Madrid.

Desde el entorno del príncipe no han confirmado qué es exactamente lo que le pasa, aunque sí que ha trascendido que acudió al hospital un día por la noche y se decidió su ingreso. Su hijo menor, Christian, su nuera, Sassa de Osma y, sobre todo, su actual pareja, Claudia Stilianopoulos han estado a su lado en todo momento. A todos ellos se les ha podido fotografiar entrando y saliendo del centro médico, con el rostro serio y sin hacer declaraciones. Incluso se ha visto a una persona cercana a la familia a las puertas del hospital portando un andador, probablemente por los problemas de movilidad de Hannover.

Christian de Hannover en las inmediaciones de un hospital. (Foto: Gtres)

Aunque la información relativa a su estado de salud pertenece al ámbito privado, lo cierto es que el todavía marido de Carolina de Mónaco no ha gozado de buena salud en los últimos tiempos. En el año 2005 tuvo que ser ingresado por una dolencia relacionada con el páncreas y el pasado mes de diciembre se sometió a una intervención de cadera cuya recuperación fue más complicada de lo esperado. Antes de eso también fue hospitalizado en Ibiza por una infección abdominal y en 2016 se sometió a una intervención cardíaca.

Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopolus. (Foto: Gtres)

No obstante, en esta ocasión no parece que sus problemas de salud tengan que ver con la movilidad, es más, ha pasado los últimos días en la Unidad de Cuidados Intensivos, lo que ha hecho saltar todas las alarmas. Fue la propia Claudia la que reveló que Hannover estaba en la UCI y dejó claro que su situación no tenía nada que ver con su cadera.

Carolina de Mónaco, informada

A pesar de que el príncipe no tiene relación con su todavía esposa ni con su hijo mayor, medios alemanes confirman que tanto la hermana de Alberto de Mónaco como Ernesto Augusto han sido informados del estado de Hannover y están al tanto en todo momento de su evolución. No obstante, en principio no se espera que lo visiten en Madrid.

Carolina con el hijo mayor de Hannover. (Foto: Gtres)

La relación entre Ernesto de Hannover y Carolina de Mónaco es inexistente en este momento, de la misma manera que con su hijo mayor y con su ex mujer, Chantal Hochuli. Tampoco se tiene constancia de que mantenga contacto con su hija Alexandra, que está muy unida a su familia materna. Sin embargo, la princesa sí que tiene buena relación con sus dos hermanos, incluso con sus nueras. También se ha visto en alguna ocasión a Carolina de Mónaco con los hijos de su ex pareja. De hecho, algunas fuentes apuntan a que entre ellos existe un acuerdo para evitar que Hannover pudiera casarse de nuevo.