Última hora sobre Antonia San Juan: el giro de 180º a su hoja de ruta por culpa de la enfermedad

Antonia San Juan afronta uno de los momentos más complicados de su vida después de que a principios de septiembre anunciase que padece cáncer de garganta. Una enfermedad que llegaba a su vida sin previo aviso, y tras haber pasado más de un año con problemas de garganta, lo que ha paralizado por completo sus planes.

«Siempre he tenido faringitis crónica, este año he suspendido funciones por esa causa», explicaba en un vídeo subido a sus redes sociales. «Hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales», se sinceraba sobre su delicada situación.

Interior del domicilio de Antonia San Juan. (Foto: Instagram)

Tras haberse realizado las pruebas correspondientes, San Juan descubría que se trataba de un cáncer. Sin embargo, de momento se desconoce el tipo ni el grado en el que se encuentra. «El otorrino me ha hecho pruebas, me han hecho un TAC, me han hecho de todo», detallaba. «Hoy me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico: tengo cáncer, ahora cuando analicen la biopsia pues me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución o un tratamiento. Yo confío plenamente en la ciencia», manifestaba con seguridad.

De momento, la enfermedad la ha obligado a cancelar sus proyectos profesionales, empezando por la obra La ropa vieja de Cuca, que estaba lista para su estreno y en la que era la protagonista. Y es que la actriz siente que debe alejarse de los escenarios por un tiempo. Una decisión, que también ha afectado a la otra obra que tenía previsto presentar en el Teatro Villa de Molina, titulada Entrevista con mi hija Mari, este próximo noviembre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonia San Juan (@antonia_san_juan)

«Ahora mismo me alejaré un poco de mis escenarios, que es lo que más me gusta», se lamentaba. «Solamente quiero darle las gracias a los que están ahí, si me ven que no estoy activa es porque estoy enferma». Del mismo modo, prometía que iba a hacer todo lo posible por «curarse».

Tal y como han informado desde la compañía responsable del espectáculo, Mejor hablar, S.L., ya se está procediendo a la devolución de las entradas adquiridas para este espectáculo. Para cualquier otra gestión relacionada, el público deberá «dirigirse a los canales habituales de atención del teatro».

Cartel promocional de la obra ‘Entrevista con mi hija Mari’. (Foto: Teatro Villa de Molina)

Tras el anuncio de su enfermedad, lo cierto es que San Juan ha recibido una inmensa oleada de cariño y apoyo, siendo muchos los compañeros y rostros conocidos que se han volcado con ella. Empezando por sus compañeros de La que se avecina: «Toda la fuerza y todo el cariño que recibes será sanador! Muchos besitos y mucho ánimo», le ha escrito Loles León. También Víctor Palmero le ha mandado «un abrazo enorme, fuerza y amor. Te aprecio y te admiro», comentaba el joven. Al igual que Luis Merlo, quien le ha transmitido «toda la fuerza y el ánimo posible».