Última hora sobre el estado de salud de Concha Velasco

Fue en septiembre de 2021 cuando Concha Velasco (83) anunció su retirada de los escenarios en septiembre de 2021 después de toda una vida dedicada a la interpretación. «Gracias por estos aplausos tan cariñosos. Hoy ha sido la última representación que voy a hacer de teatro. Mis hijos quieren que deje de trabajar, sobre todo que no haga tantas giras, así que será la última vez que me vean», dijo bajo la atenta mirada de los presentes en el Teatro Calderón de Valladolid, su tierra natal, tras representar a Isabel Chacón, una célebre escritora ganadora del Premio Planeta que padece agorafobia en La habitación de María.

La decisión de la actriz fue ligada a una mudanza a casa de su hijo Francisco fruto de su matrimonio con el productor teatral Paco Marsó, quien se turnaba con su hermano Manuel Martínez (46) en sus cuidados y, posteriormente, a una residencia de mayores, donde permanece desde entonces. «Hemos decidido que es lo mejor para mí», confirmada la propia Concha. «Mi madre se vino a vivir con Paco pero tiene muchos problemas de movilidad, tiene artrosis. Necesita cuidados cada vez más, las 24 horas del día. Es muy complicado con ella el día a día. Estuve investigando centros. Ahora tengo mucha tranquilidad porque ahora mismo ella toca un botón y suben siete a ver qué le pasa», explicaba por su parte Manuel en unas declaraciones a El Español.

Concha Velasco y su hijo Manuel paseando / Gtres

Han sido precisamente sus últimos movimientos allí, ligados a unas declaraciones esta misma semana de Mariló Montero (57), con quien Concha mantiene una estrecha amistad, y al envío de un beso de Terelu Campos a la actriz en pleno directo de Sálvame, las que han puesto de nuevo en el foco mediático a la natural de Valladolid, y hecho saltar todas las alarmas e incrementar la preocupación sobre su delicado estado de salud. «Le mando un beso. Ir a verla no, hablo con Manuel, su hijo… y no lo veo recomendable ya. La última vez que la vi fue en el hospital. Le mando audios y muchos besos a través de Manuel, que creo que es lo más prudente y correcto», fueron las palabras de la ex de Carlos Herrera. «Ellos -sus hijos- son la familia directa. Ellos saben que nos queremos con locura y creo que hay que respetar los deseos de sus hijos», añadió.

No de extrañar en este sentido que los reporteros del programa Fiesta de Telecinco se hayan desplazado este domingo hasta las inmediaciones de la residencia donde se encuentra ingresada la actriz, para intentar hablar con algún familiar de ésta. No obstante, a diferencia de otras ocasiones, han decidido no contestar a las preguntas de la prensa.

Última hora sobre el estado de salud de Concha Velasco / Telecinco

Ya el pasado mes de diciembre la artista tuvo que ser ingresada en un hospital madrileño durante unos días después de haber sufrido un notable empeoramiento físico y psíquico: «Efectivamente, como informan varios medios, nuestra madre, Concha Velasco, se encuentra ingresada en el hospital. Durante los últimos tiempos se ha debilitado su salud de manera rápida y progresiva debido a su enfermedad», comenzaba diciendo el comunicado emitido por la familia de Concha a los medios de comunicación.

«Desde verano de 2021 se aceleraron los acontecimientos y todos los traslados, tratamientos e ingresos que se han producido desde entonces han respondido siempre a prioritarios criterios médicos, con su aprobación y deseo, como no puede ser de otra manera. Este es otro ingreso que responde a estas directrices médicas», concluía.