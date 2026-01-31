El triste mensaje de Macaulay Culkin tras la muerte de Catherine O’Hara: "Mamá, yo te quería"

La muerte de Catherine O’Hara ha dejado un vacío tremendo en la industria del cine. Son muchos los actores que han trabajado con ella a lo largo de su emblemática carrera, pero es inevitable que el primero que se nos venga a la mente sea Macaulay Culkin. Juntos protagonizaron la mítica película Solo en casa, donde Catherine interpretaba a la madre de Macaulay y ese es el motivo por el que siempre han estado muy unidos. Es más, cuando el artista ha tenido problemas ha contado con el apoyo de O´Hara, quien nunca ha tardado en tenderle la mano y enseñarle el camino correcto.

Con todo lo anterior, es normal que todo el mundo estuviese pendiente de la reacción de Macaulay Culkin. La muerte de Catherine ha sido totalmente inesperada y su entorno no ha entrado en detalles. Desde su agencia únicamente han comentado que tuvo que enfrentarse a una «breve enfermedad», pero no han dado ningún nombre exacto.

Catherine O’Hara en un estreno. (Foto: Gtres)

La intérprete fallecida tenía 71 años y a lo largo de su carrera ha tenido tiempo de entablar amistad con rostros muy conocidos, pero con Macaulay Culkin siempre ha disfrutado de una conexión especial. Estuvo ahí cuando él lo necesitaba y jamás le ha traicionado, que era algo que le preocupaba mucho al actor. Culkin vivió un momento complicado y estaba convencido e que, antes o después, alguien terminaría hablando más de la cuenta, pero ese «alguien» no fue Catherine.

El mensaje de Macaulay Culkin

El protagonista de Solo en casa ha publicado dos imágenes: en una aparece la escena de la mítica película y en la otra una foto tomada durante su último encuentro público con Catherine O’Hara. Como era de esperar, el post no ha tardado en llenarse en comentarios de miles de fans que se han quedado con el corazón en un puño.

Las palabras de Macaulay han sido desgarradoras: «¡Mamá! Pensé que teníamos tiempo. Yo quería más. Quería sentarme en una silla junto a ti. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Hasta luego». Tal y como hemos explicado, Catherine era la madre de Culkin en la película que les catapultó a lo más alto y ese vínculo nunca llegó a desaparecer, aunque llevasen años sin trabajar juntos.

El mensaje de Macaulay Culkin. (Foto: Instagram)

Macaulay Culkin tiene dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, plataforma donde ha compartido el mensaje y es curioso que dicha publicación ya haya alcanzado los tres millones.

Catherine O’Hara, una dama del cine

La carrera de Catherine O’Hara no se limita únicamente a Solo en casa, sino que estuvo presente en muchos proyectos que le permitieron mostrar su versatilidad. Beetlejuice ha sido una de las últimas películas en las que ha participado, pero sus fans originales la recuerdan por El difícil arte de amar, donde mostró una faceta que conquistó a miles y miles de personas.

La agencia que la llevaba se ha limitado a pedir respeto. El entorno entiende que se ha ido una grande y que debían facilitar algún dato, sobre todo para que no circulen rumores sin sentido, pero de momento no van a dar ningún paso más.