Macaulay Culkin: así es su nueva vida como padrazo de familia (y sin drogas)

Cuando se habla de Macaulay Culkin, la mirada va inevitablemente hacia su interpretación más brillante, la que hizo de Kevin McCallister en la saga Solo en Casa. No exageramos al decir que fue el papel que le catapultó como actor pero también como personaje público. Eran comienzos de los años 90 y desde ese momento se empezaron a seguir los pasos de uno de los niños bonitos que Hollywood importa pero que acaban convertido en todo un juguete roto de la industria del cine.

Macaulay Culkin, en ‘Solo en casa 2’

En la retina colectiva quedó aquella historia de la ficción en la que unos ladrones que intentaban robar en casa de este simpático niño mientras que su familia -que ni había contado con él- disfrutaba de unas vacaciones navideñas. Por aquel momento, Macaulay Culkin era tan solo una pequeña promesa del séptimo arte, pero han pasado más de 30 años y ahora celebra 43 primaveras este sábado 26 de agosto convertido en una persona radicalmente diferente.

Es de esperar que el actor estadounidense festeje su día al calor del hogar y en compañía de su pareja. Su nombre es Brenda Song y es una de las máximas responsables de que haya cambiado radicalmente su tóxico estilo de vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Macaulay ‘Instagram’ Culkin (@culkamania)

Su vida se ha desarrollado con problemas desde que era muy joven. La relación con sus padres ha sido siempre tormentosa. Se crio junto a ellos y sus hermanos en un diminuto y humilde apartamento de Nueva York. Siempre ha manifestado que su padre le crio entre violencia y malos tratos, según él por envidia ya que «conseguí más a los 10 años que él en toda su vida».

Aunque estas declaraciones daban pie a pensar que los progenitores del actor no tenían dinero, nada más lejos de la realidad. En 1995, los padres de Macaulay se separaron y empezó una disputa familiar por una fortuna de 20 millones. El propio Macaulay Culkin llevó a juicio a sus padres y consiguió ganarles, así como evitar que accedieran a un fondo fiduciario.

Macaulay Culkin

En realidad, su caída a los infiernos empezó a producirse mucho antes, cuando tan solo tenía 14 años. Había fracasado con la aceptación de su película Niño Rico. No obstante, fue después de la batalla legal contra sus padres cuando empezó a frecuentar ambientes nocivos. Era habitual verlo en fiestas, muy pasado de alcohol, drogas y en compañía de prostitutas.

Afortundamente, se puede decir que Macaulay Culkin ha resurgido cual ave fénix. En la actualidad, trabaja como director de una exitosa web de humor ácido en Estados Unidos y es padre de un bebé de casi dos años junto a su pareja, la también actriz Brenda Song.

Macaulay Culkin y Brenda Song

Él mismo se ha sincerado en alguna ocasión sobre su nueva vida: «Tuve dinero, fama, tengo una novia guapísima, una casa bonita y unos animales preciosos. Me llevó mucho tiempo llegar hasta aquí, y tuve que tener esa conversación conmigo mismo y, sinceramente, no es tan malo. No quiero nada y necesito aún menos. Soy un buen hombre». Corren otros tiempos.