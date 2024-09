Las tres frases más recordadas de los enfrentamientos de Isabel Pantoja con la prensa

El pasado jueves, 19 de septiembre, Isabel Pantoja protagonizó una tensa escena con una reportera en el aeropuerto de Tenerife. La tonadillera, recién llegada a la isla, fue recibida por la prensa y, como no podía ser de otra manera, fue preguntada por los últimos rumores que confirman el distanciamiento real que mantiene con sus dos hijos. La cantante, harta de hacer frente a este tipo de informaciones, estalló contra la periodista encargada de seguir sus pasos, insultándola y propiciando un manotazo al micrófono que sostenía: «¡Cállate ya, imbécil! ¡Ocúpate de España!», gritó.

Esta reacción ha sido comparada con otras míticas frases que la intérprete de Marinero de luces ha pronunciado contra la prensa en el pasado. Y es que lo cierto es que no es la primera vez que Pantoja protagoniza un momento mediático que da lugar a frases célebres para el recuerdo. A lo largo de su carrera, especialmente en apariciones públicas, entrevistas o enfrentamientos con los medios, ha hecho declaraciones que se han convertido en parte de la cultura popular en España. A continuación, repasamos las más icónicas.

Isabel Pantoja en Tenerife. (Foto: Mediaset)

«Dientes, dientes»

En pleno ojo del huracán por el ‘caso Malaya’, Isabel Pantoja y Julián Muñoz caminaban de la mano por las calles de Marbella cuando delante de los fotógrafos la cantante pronunció una de sus frases más recordadas: «Dientes, dientes, que es lo que les jo**». Unas palabras que enseguida adquirieron una gran popularidad en España, siendo utilizadas por multitud de personas hasta el día de hoy.

«No me vas a grabar más»

Para recordar este icónico momento hay que remontarse a principios de los años dos mil, cuando Isabel Pantoja, a las puertas de Cantora, se mostró muy enfadada con los paparazzo por grabar la finca gaditana. «¿Usted no sabe que eso es una finca privada?», repetía una y otra vez. «Ustedes han cometido un delito y, o me dan la cinta por las buenas o la Guardia Civil les va a llevar al cuartel […] Todo esto es mi casa», manifestaba a gritos. Al final, aprovechando que uno de los reporteros se descuidó, le quitó la cámara y la tiró al suelo. «No me vas a grabar más. No me vas a grabar más», sentenció.

«Cómprate una vida»

El embarazo de su hija propició que Isabel Pantoja pronunciara otra de sus frases más célebres. Estar en el centro del huracán mediático es algo que parece no gustar en exceso a la tonadillera, y al ser preguntada por la futura maternidad de Isa, la cantante respondió en el aeropuerto de Bilbao de una manera muy tajante: «¿Tú tienes vida? Pues vive tu vida. Vive tu vida o cómprate una vida».