Traslado de hospital y última hora sobre su estado de salud: así se encuentra Raphael

Conforme van pasando las horas, se van conociendo más detalles acerca del estado de salud de Raphael, quien continúa ingresado bajo observación para determinar la causa que le ha ocasionado este revés de salud. El artista se encuentra arropado por sus familiares más cercanos desde que conocieron la noticia. De hecho, este 19 de diciembre, su mujer, Natalia Figueroa, ha ido a verle.

Aunque no ha querido revelar muchos detalles acerca de la evolución del artista, Figueroa ha hecho unas declaraciones ante los medios de comunicación. «Está muy bien, que es lo importante», ha dicho con una sonrisa.

Raphael en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Jacobo Martos, quien, también está muy pendiente del estado de salud de su padre ha asegurado esta mañana que el intérprete está «bien». «Quedan algunas pruebas que hacer», ha añadido, al mismo tiempo ha recalcado que Raphael se encuentra con ánimo. «Estamos muy tranquilos y él está deseando salir», ha finalizado. Por otro lado, Amelia Bono también se ha pronunciado sobre el ingreso de su ex suegro. «Él está bien es lo importante», ha recalcado.

El ingreso de Raphael

Fue el pasado 17 de diciembre cuando el intérprete de Mi gran noche sufrió un fallo cerebrovascular mientras se encontraba en el rodaje del especial navideño de La Resistencia, que se graba en el Teatro Príncipe de Gran Vía. El cantante entró por su propio al Hospital Clínico San Carlos, donde permaneció un día, ya que en la tarde del 18 de diciembre salió a la luz que había sido trasladado a otro hospital. «Transcurridas las primeras horas y tras la realización del estudio neurológico urgente, se ha descartado el ictus como causa de su ingreso hospitalario. No obstante, será necesaria la realización de más pruebas para determinar el origen del proceso neurológico que presenta. Por voluntad del paciente y de su familia se trasladará al Hospital Universitario 12 de Octubre, dados sus antecedentes de trasplante al que fue sometido en el citado centro y para el seguimiento médico continuado que realizará en dicho hospital», rezaba el comunicado.

El cantante Raphael durante uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

El comunicado de ‘La Revuelta’

Tras lo ocurrido, el formato en el que se encontraba Raphael en el momento de empezar a sentirse indispuesto emitió un comunicado. «Lamentablemente, Raphael se ha encontrado mal durante la grabación del especial de Navidad y no hemos podido llevar a cabo el programa como estaba previsto. Ha salido por su propio pie del teatro y por el momento solo sabemos que le han llevado al hospital, así que le mandamos un beso grande y deseamos que se mejore rápido y poder volver a recibirle pronto», explicaron.

Raphael en un evento. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que, tan solo un día antes de este revés de salud, Raphael estuvo presente en el plató de El Hormiguero, donde habló, entre otras cosas, de un problema de salud que tuvo en el pasado. «Yo estoy bien, me he cuidado. Solo una vez que no me cuidé y menudo viaje me pegó la vida. Antes de lo que me ocurrió y de tener que ser trasplantado, no me cuidaba. Hace 22 años me dieron una segunda oportunidad y desde entonces me cuido muchísimo. Ahora, está todo fantástico», explicó. «Últimamente duermo de maravilla, desde que me trasplantaron», añadió.