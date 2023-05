El look más extremo de Ester Expósito en Cannes: transparencias al límite y metamorfosis física

No cabe duda de que Ester Expósito se ha convertido en una de las actrices del momento. Desde que tuvo lugar su debut en la serie adolescente Élite, su popularidad ha ido creciendo como la espuma, teniendo oportunidad de trabajar con los mejores artistas mientras ha ido madurando hasta el día de hoy, en el que cuenta con 23 años. Sin embargo, su éxito parece ser imparable, razón por la que ha sido una de las grandes invitadas al Festival de Cannes, y concretamente al photocall de la película Lost in the night y al de Black Flies.

En la alfombra roja de esta última aparición, la joven se decantó por un diseño de silueta columna con la espalda descubierta confeccionado en punto cristalizado con base de tul y decorado con minicristales brillantes en tonos dorados, plateados y negros los cuales combinaban a la perfección con los detalles de red, miniflecos e hilo de cristal. Una elección al más puro estilo barroco que Ester conjuntaba con unas maxiplataformas de tacón ancho para apostar por la comodidad, además de collar y pendientes de la colección de Alta Joyería Born to be wild de Messika Paris.

Pero las apariciones estelares de Expósito no han quedado ahí, y tan solo unas horas después, la actriz ha demostrado estar alerta de todas las tendencias al enfundarse en un conjunto de falda y top de manga larga viscosa con ligeros volantes y tonalidades azules y rosas que iban anclados a unos salones. Una combinación de lo más trendy para la que la joven se ha decantado por una melena ligeramente ondulada y suelta, además de un maquillaje ahumado y ligero.

De esta manera, la artista ha consolidado aún más si cabe su presencia a nivel internacional no solo en lo que a su profesión se refiere, sino también en todo aquello relacionado con la moda. Y es que, poco o nada queda ya de la joven sin experiencia que comenzó a probar suerte en el mundo del cine de la mano de Netflix, habiendo evolucionado tanto a nivel físico como laboral.

Es evidente que Ester parece otra si se comparan sus imágenes de hace unos años con las actuales, aunque algunos rasgos siguen intactos como sus ojos, su nariz o su boca, además de su característica cabellera rubia pese a haber pasado también por el castaño. Por otro lado, también llama la atención su esbelta figura y su extrovertida personalidad, la cual refleja en sus redes sociales. Una serie de factores que le han abierto muchas puertas a la hora de colaborar con grandes firmas de la talla de Dolce & Gabbana o Bulgari, además de contar con casi 28 millones de seguidores en Instagram, lo que demuestra que su paso por la plataforma de entretenimiento mencionada marcó un drástico antes y después en su vida.