El Cholo Simeone se ha convertido en abuelo por primera vez a sus 55 años. Su hijo Gianluca -uno de los tres vástagos que tuvo con Carolina Baldini-, ha sido padre por primera vez junto a la modelo y presentadora Eva Bargiela. «El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino, 4,085 kg de puro amor», escribió la pareja en redes, que compartió varias imágenes de la llegada de su primogénito. Aunque el entrenador del Atlético del Madrid aún no conoce personalmente a su primer nieto, su mujer, Carla Pereyra -con la que tienen dos hijas en común: Francesca, que nació en el 2016, y Valentina, en 2019-, ha hablado sobre el nuevo miembro del clan.

Así es Faustino, el primer nieto del Cholo

Carla Pereyra ha sido una de las celebrities que el pasado 27 de octubre acudió a la gala organizada por la Fundación Pequeño Deseo. La mujer del técnico del club rojiblanco no pudo evitar emocionarse al hablar sobre los niños y adolescentes enfermos a los que ayuda esta asociación: «A mi la niñez me emociona mucho y me involucra como madre hoy tengo una cuota más de conciencia».

El Cholo Simeone y Carla Pereyra. (Foto: Gtres)

La argentina, además, se ha pronunciado sobre la importancia de concienciar sobre el bullying, que ha terminado con vidas de menores. Es por ello que Pereyra, como madre, «intenta tener una gran presencia con sus hijas»: «El diálogo es importante para sostener y acompañar. No puedo evitar lo que sucede fuera y sostener desde el diálogo. No hay que construir una burbuja de cristal para los niños, pero sí saber que pasa y tener la mayor comunicación posible».

Además, la modelo ha destacado el papel del Cholo en la educación de las menores pese a que debido a su profesión como técnico deportivo, pasa temporadas fuera de casa: «Mis hijas gozan de tener un papá al que quieren mucho, pero soy consiente de que hay mucho daño fuera. Es un padre muy presente, maravilloso, que escucha, está aprendido a ser padre de niñas y bueno le exige más porque las mujeres somos más curiosas…».

En este evento, Carla también se ha pronunciado por primera vez sobre Faustino, el primer nieto de su marido: «Ya es abuelo, está feliz. Es un gordo espectacular. La mamá está muy bien, el papá también, así que una felicidad enorme. Trae mucha paz este niño y no hay más que disfrutar». Sin embargo, la mujer del entrenador del Atlético ha puntualizado que Simeone aún no conoce al recién nacido, ya que se encuentra en Argentina: «Todavía no le conocemos, pero se le cae la baba y ver a su hijo como padre es lo que más le emociona».

Finalmente, y debido a que es actualidad, Carla ha opinado sobre el robo que ha sufrido Iker Casillas en su propia casa. La modelo ha deslizado que «son cosas que suceden» y considera que le puede pasar a cualquiera, seas o no un rostro conocido: «Todos estamos expuestos a malas actitudes. En España la Policía y la Justicia funcionan muy bien. A mí gracias a Dios no me ha tocado vivirlo, pero esas cosas suceden a diario, nadie tiene la seguridad de que no le vaya a suceder. Los que no se portan bien que paguen las consecuencias».