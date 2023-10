El nuevo trabajo de Iñaki Urdangarin con el que cobrará 300.000 euros al año

Dicen que el pasado siempre vuelve. Y así ha sido. Iñaki Urdangarin parece haber retomado, de nuevo, sus compromisos profesionales tras su divorcio con la Infanta Cristina. Un divorcio que, pese a que aún no se ha oficializado con la firma necesaria, ha comenzado a dar sus primeros pasos para llegar a ciertos acuerdos entre las partes involucradas. Hace tan solo unos días se conocía que el ex duque de Palma no había conseguido recibir la cuantiosa indemnización que le solicitaba a su ex mujer pero, por el contrario, si que percibirá una «modesta ayuda» que se ingresará en su cuenta cada mes junto con el sueldo del nuevo trabajo por el que acaba de ser fichado.

Tal y como ha informado desde el programa Cuatro al día, Iñaki Urdangarin ha aceptado un nuevo trabajo como «asesor del departamento jurídico dentro de una importante empresa del Ibex35». Pero, más allá de la responsabilidad que conlleva y del sueldo que percibirá (un total de 300.000 euros anuales), cabe destacar que habría sido don Juan Carlos el encargado de facilitarle la contratación. «Es una empresa muy importante con un gran peso en toda la sociedad española y a nivel internacional», comentaba Juan Luis Galiacho en el espacio televisivo mencionado, resaltando que muchas de las personas que dirigen la actividad de la entidad pertenecen a «amistades del rey emérito».

Juan Luis Galiacho anunciado el nuevo trabajo de Iñaki Urdangarin en el programa ‘Cuatro al día’/ Mediaset

«La firma del divorcio estaba a expensas de un fleco muy importante, ese fleco era que Urdangarin tuviese trabajo y ya lo tiene», informaba el colaborador. De acuerdo con estas mismas informaciones, habría empezado a formar parte de la plantilla del departamento jurídico de la empresa a finales de septiembre y sus funciones las estaría realizando desde Vitoria, una ciudad muy cercana a Zumárraga, su lugar de nacimiento donde viven varios familiares y amigos.

Iñaki Urdangarin/ Gtres

Es importante recordar que en marzo de 2022, justo unos meses después de saltar por los aires la noticia que pondría punto final a su matrimonio, Iñaki Urdangarin decidió dejar su trabajo en un despacho de abogados. Desde entonces, ha trascendido que las ofertas laborales no han parado de llegarle pero no ha sido hasta casi un año después, cuando ha decidido volver a retomar su rutina laboral. No obstante, incluso habiendo encontrado trabajo, le siguen ofreciendo otro tipo de puestos. De acuerdo con lo confirmado por Galiacho, «también estaría negociando otro trabajo como asesor en una empresa diferente del Ibex35… con una persona como presidente de esta empresa, muy cercana a Juan Carlos I, también», decía.

Esta información ha vuelto a poner de manifiesto que, pese al divorcio que Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina están a punto de firmar, el ex duque de Palma sigue siendo un gran «beneficiario» de las ayudas reales, ya que, de ser como se ha contado, don Juan Carlos habría sido el encargado de redirigir su carrera profesional jurídica año y medio después de las fotografías que desencadenaron en el fin de su romance.