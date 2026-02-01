Toxicidad en el trabajo: el escándalo que casi hunde la carrera de Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres pasó rápidamente de estar en la cima de su carrera, a enfrentarse a uno de los peores escándalos de su vida. Durante nada menos que 19 temporadas, la presentadora estuvo al frente de The Ellen DeGeneres Show. Hasta que en el 2022 una oleada de graves acusaciones provocaron el final de su programa y no solo eso, sino que la llevaron a abandonar para siempre los Estados Unidos. De hecho, actualmente vive junto a su esposa, Portia de Rossi, en el Reino Unido. Concretamente, en la zona de Cotswolds.

Los durísimos testimonios que lanzaron numerosos miembros de su equipo, dejaron entrever un ambiente laboral realmente tóxico, cargado de malas actitudes y mucha tensión por parte de DeGeneres. «Todo era lealtad al show, pero ninguna lealtad al personal», sentenciaba un productor de alto nivel, quien denunciaba haber tenido que anteponer el calendario laboral a la propia salud de su hijo, quien debía someterse a una importante operación.

Ellen DeGeneres en su programa. (Foto: Gtres)

Aunque estos episodios no se limitan solo al equipo, sino también a los propios invitados. Especialmente llamativo es el caso del reputado chef Gordon Ramsay, quien se vio envuelto en una importante disputa con Ellen tras haber acusado a la presentadora de emplear «carne en mal estado» durante una demostración culinaria. Ante ello, la reacción inmediata de DeGeneres fue pedir a sus productores que Ramsay no volviese a ser invitado de nuevo al programa.

Las terribles acusaciones de los empleados de Ellen DeGeneres

Por otro lado, el comediante Greg Fitzsimmons, miembro del equipo durante las dos primeras temporadas, declaró que Ellen era una «jefa dura y controladora». «El ambiente era relajado y divertido antes del estreno, pero cuando el programa empezó a ganar premios, todo cambió», contaba al respecto. Y es que él llegó a afirmar que si no aportabas buenas ideas que encajasen con el show, la reacción era cuanto menos demoledora. «Hubo muchas personas que lloraron, sobre todo quienes trabajaban por primera vez en televisión».

Ellen DeGeneres y su esposa, Portia di Rosi. (Foto: Gtres)

Recientemente, un camarógrafo que formó parte del equipo también se ha sumado a esta oleada de ataques. Y es que, en su opinión, la presentadora «no simpatizaba con los empleados masculinos». «Teníamos la sensación de que realmente no le gustaban los hombres», la ha acusado directamente. Es más, ha llegado a referirse a su jefa con la expresión «Ellen gaze», por la mirada tan fría con la que analizaba todo, mostrando siempre una gran distancia y desagrado a sus empleados, «como una reina buscando su próxima ejecución».

Javier Bardem en el programa de Ellen DeGeneres. (Foto: Youtube)

Y, pese a que en su momento Ellen quiso emitir una disculpa a los afectados, reconociendo su parte de responsabilidad, eso no tuvo el efecto esperado ni mucho menos. De hecho, perdió todo el prestigió que había alcanzado durante más de 40 años de carrera profesional y su reputación se vio gravemente afectada. «Aprendí que aquí ocurrieron cosas que nunca debieron ocurrir», reconocía públicamente. Me lo tomo muy en serio y quiero decir que lo siento mucho por quienes resultaron afectados», se pronunciaba a través de un severo comunicado.