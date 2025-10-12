Todo sobre Elon Musk: de su aparición en ‘Iron Man 2’ a su obsesión con la letra ‘X’

Elon Musk tiene una faceta muy llamativa más allá de su lado empresarial y como cofundador de grandes empresas como Paypal, Tesla, Open AI o Space X. De hecho, es considerado una de las personas más ricas del mundo con una fortuna valorada en más de 150.000 millones de euros. Pero, además, también tiene una faceta personal que muchos desconocen, y es que pese a que Musk provenía de una familia de clase alta, pasaba mucho tiempo solo. De hecho, con apenas 9 años ya comenzaba a programar y diseñar juegos. Y más allá de su faceta como creador, también ha hecho sus pinitos en películas como Iron Man 2.

Elon Musk en la Casa Blanca. (Foto: Gtres)

Además de otras excentricidades como su obsesión por la letra X, la cual ha utilizado para nombrar a su propio hijo. Pero, además de ser uno de los hombres más poderosos del mundo, también se ha convertido en un icono de la cultura pop e incluso ha prestado su voz a personajes de la serie de Rick y Mort y también ha hecho cameos en series como Los Simpson o The Big Bang Theory. Un estrellato que le ha llevado a aparecer también en la película Iron Man 2, donde tiene una escena en la que conversa con Tony Stark (Robert Downey Jr.

De hecho, no fue solo una, si no varias las veces que el creador de Big Bang, –Chuck Lorre–, recurrió a Elon Musk para su serie: en la primera, el magnate se convierte en todo un ejemplo de solidaridad y desinterés. Mientras que, en la segunda, Musk le roba unas ideas al mismísimo Sheldon Cooper.

Elon Musk, especializado en nuevas tecnologías, también tiene una mansión en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

La adquisición de Twitter, en 2022, por 44 millones de dólares, lo convierte en uno de los acuerdos más exitosos de la historia. Sin embargo, el propio Elon explicaba que la compra de esta red social no está relacionada con el dinero o la influencia, sino más bien con con la necesidad de que haya «un escenario inclusivo para la libertad de expresión», comentaba al respecto. «Twitter se ha convertido en una especie de plaza pública de facto, por lo que es realmente importante que la gente crea y perciba que puede hablar libremente dentro de los límites de la ley».

Precisamente, la obsesión por esa letra en concreto pudo haber comenzado 1999, cuando un grupo de empresarios debatían sobre la creación de una empresa que, años más tarde, daría origen a PayPal. Entre ellos, el propio Elon Musk, quien se mostraba muy a favor de mantener el dominio de X.com.

Elon Musk en un acto. (Foto: Gtres)

«¡Eso es todo, se queda ese nombre!’. Todos se rieron, pero al final así fue como se decidió», contaban muy emocionados respecto a cómo surgió la idea. Sin embargo, finalmente el riesgo de emplear la X en sus productos. Al final, parece que no fue nada complicado, ya que la empresa terminó triunfando, aunque bajo el nombre de PayPal. Y no fue hasta años después cuando Musk pudo recuperar el dominio de X.com.