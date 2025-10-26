Todas las mujeres de la vida de Cayetano Martínez de Irujo: de su primer amor, a ‘la Sirenita’

Cayetano Martínez de Irujo se daba el «sí quiero» con Bárbara Mirjan el pasado 4 de octubre después de 10 años de relación. Sin embargo, esta discreta joven no ha sido la única mujer que ha pasado por la vida del duque de Arjona, quien cuenta con un amplio curriculum amoroso que repasaremos a continuación. De hecho, algunas de ellas son bastante conocidas, lo que les ha llevado a estar en el foco mediático de manera constante.

Empezando por Katia Cañedo, primer amor del hijo de la duquesa de Alba, y aquella con la que «más cariño recuerda». Su relación duraba 7 años e incluso pudo haber terminado en boda, sobre todo porque eran muy afines y tenían muchos intereses en común. A los dos les gustaba el deporte, y también habían recibido una educación elitista. De hecho, incluso veraneaban juntos en Marbella y sus familias se conocían. Lamentablemente, su historia no fue a más, aunque la imagen de Katia llevando las arras en la boda de Marisa Yordi y Alfonso de Borbón quedará siempre para la posteridad.

Del primer amor, a la pasión con Mar Flores: las mujeres de la vida de Cayetano Martínez de Irujo

Después de Katia, al duque de Arjona se le estuvo relacionando con Sonia Martínez, presentadora muy querida de programas infantiles como Dabadabadá o La bola de cristal, -en este último sustituyo a Alaska-. Gracias a eso, conseguía adquirir una gran notoriedad, y fue ahí cuando conoció a Cayetano. Sin embargo, su historia fue bastante breve y ya no se les volvía a ver juntos. Cuando Sonia falleció en 1994 a los 31 años, el hijo de la duquesa de Alba la definió como «una buena chica».

La presentadora Sonia Martínez. (Foto: Gtres)

En la lista de conquistas de Martínez de Irujo también tendríamos a Kika Aparicio, hija del torero Julio Aparicio y Maleni Loreto, quien trataba a la familia Alba desde pequeña. Pese a que nunca se terminó de oficializar, hay sospechas de que esa profunda amistad que sostuvieron, pudo haber dado paso a un breve romance.

Una de las relaciones más mediáticas e intensas de Cayetano fue, sin duda alguna, con Mar Flores. Tanto es así, que incluso llegaron a plantearse pasar por el altar en secreto, convertidos en una de las parejas del momento. Sin embargo, parece que la modelo no llegó a contar jamás con el beneplácito de Cayetana de Alba. Eso sí, estuvo presente en la boda de Eugenia Martínez de Irujo con Fran Rivera.

Cayetano Martínez de Irujo y Mar Flores. (Foto: Gtres)

Tras el final de su romance, la ex pareja daba paso a un fuerte intercambio de acusaciones y reproches que les persigue hasta el día de hoy. En el punto de mira por la reciente publicación de sus memorias, queda claro que Mar y Cayetano no terminaron como amigos ni muchos menos. «Una persona que miente tanto y que se inventa tanto, pues nunca sabes», arremetía en su contra el hijo de la duquesa de Alba.

En 1997, la relación entre Cayetano Martínez de Irujo y la entonces directora general de RTVE, Mónica Ridruejo, comenzó a resonar con fuerza. Hasta tal punto, que muchos comentaban, -con cierta mala intención-, que ese interés amoroso estaba estrechamente relacionado con la condición que ocupaba ella dentro de los medios. De hecho, la propia duquesa de Alba se vio obligada a intervenir, emitiendo un comunicado en el que desmentía que su hijo se fuese a casar con Ridruejo.

Cayetano Martínez de Irujo y Mónica Ridruejo. (Foto: Gtres)

Genoveva Casanova ha sido definitivamente una de las mujeres más importantes en la vida de Cayetano. Ambos se conocieron en Sevilla, y comenzaron a frecuentarse cada vez más, hasta que en 2001 anunciaban que estaban esperando no solo uno, sino dos hijos: los mellizos Luis y Amina. Unos años después, en octubre de 2005, sellaban su amor con una gran boda celebrada en el conocido Palacio de Dueñas.

Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova. (Foto: Gtres)

La estabilidad dentro de la pareja duraba poco, ya que apenas 2 años después, en 2007, anunciaban su separación de mutuo acuerdo y firmaban el divorcio.

De vuelta a su faceta como soltero de oro, Cayetano también protagonizaba una romántica cita en África con Mónica Hoyos, que tan solo quedaba en un mera anécdota.

Cayetano Martínez de Irujo y Mónica Hoyos. (Foto: Gtres)

Una de sus últimas conquistas, que incluso llegaba a presentar a la duquesa de Alba, fue Melani Costa, -apodada como «La Sirenita»-. Una nadadora olímpica junto a la que el duque de Arjona protagonizaba numerosos reportajes y con la incluso llegaba a posar dentro del palacio de Liria.

Cayetano Martínez de Irujo y Melani Costa. (Foto: Gtres)

Una pareja que a simple vista parecía muy feliz, y en la que muchos veían un prometedor futuro, hasta que decidieron ponerle punto y final a su historia sin más explicaciones.