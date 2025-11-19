Tita Cervera defiende al Rey emérito y cuenta la verdad sobre su enemistad con Francesca Thyssen

El pasado martes 18 de noviembre, Madrid acogió los Premios Mujer Hoy 2025. Entre los galardonados de la edición, se encontraba la baronesa Carmen Thyssen, conocida también como Tita Cervera, quien ha recibido el Premio Mujerhoy Compromiso por su defensa constante del arte en todas sus vertientes. Como no podía ser de otra manera, la coleccionista se sintió muy halagada y orgullosa por obtener dicho reconocimiento «tan bonito y con mucha trayectoria e historia». Aunque lo cierto es que, más allá de eso, a su llegada al photocall, también aprovechó su intervención con los medios para hablar de otros temas de actualidad, como las polémicas memorias del Rey Juan Carlos.

«No he leído Reconciliación. Pero me parece muy bien. Ha sido un gran rey para este país. A pesar de todo, nos debemos sentir orgullosos de él y no olvidarlo. Ha sido un rey maravilloso para España y muy importante», comenzaba a decir. El próximo 22 de noviembre se cumplen 50 años de la institución monárquica en España y Casa Real está organizando unos actos de Estado que serán presididos por el monarca. Sin embargo, varios medios aseguran que don Juan Carlos no estará, algo con lo que la baronesa Thyssen no está de acuerdo. «Debería estar presente», sentenciaba.

Tita Cervera en los Premios Mujer Hoy 2025. (Foto: Gtres)

Proseguía asegurando que no tenía duda de que «todas las personas que han vivido la transición van a recordar su figura con mucho orgullo». «Siempre le daremos las gracias por lo mucho que ha trabajado en este país. Debería volver a España», concluía.

Cabe destacar que hace dos años, fue la propia Tita quien revolucionó el panorama literario de nuestro país encargando a Nieves Herrero que escribiera su autobiografía, titulada La baronesa. Ahora, su contenido será adaptado a una serie y es un proyecto con el que se ha mostrado muy ilusionada. «Ya está todo en marcha. Habrá sorpresas, porque he vivido muchas cosas», anunciaba.

Tita Cervera en los Premios Mujer Hoy 2025. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Tita también se ha deshecho en halagos hacia sus dos hijas, Carmen y Sabina, desvelando que ambas «están estudiando como locas» para formarse un futuro. Además, también ha confirmado que ha dejado atrás su distanciamiento con su hijo Borja y su mujer, Blanca Cuesta, lamentando mucho el fallecimiento del hermano de esta, el pasado mes de octubre, con tan solo 56 años. «Lo siento mucho, lo conocía y era encantados», expresaba sin querer pronunciarse en exceso.

Tita Cervera y Francesca Thyssen, ¿enemigas?

El pasado 10 de octubre de 2025, Francesca Thyssen, la hija del recordado Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza, se dio el «sí, quiero» con Markus Reymann en una ceremonia que duró tres días en Venecia. Tita Cervera fue una de las ausentes más llamativas y, desde entonces, no han cesado los rumores que señalan que entre ambas podría existir una mala relación. Unas especulaciones que la baronesa ha aprovechado para desmentir durante su presencia en los premios mencionados. «No fui a la boda porque tenía mucho trabajo, aunque no lo creáis. Hay muchos museos en marcha y hay trabajo. Pero no hay mala relación ninguna. Somos familia todos», concluía.