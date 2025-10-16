La familia Cuesta Unkhoff atraviesa uno de los momentos más dolorosos de los últimos años tras el fallecimiento de Rafael Cuesta, hermano de Blanca Cuesta, mujer de Borja Thyssen. Rafael, de 56 años, murió tras enfrentar durante meses una enfermedad prolongada que había afectado profundamente a toda su familia y a su círculo más cercano. La noticia ha sacudido a amigos, familiares y conocidos, dejando un vacío difícil de llenar.

Desde que se conoció la enfermedad, la preocupación por la salud de Rafael fue constante. Sus padres, Miguel Cuesta, cirujano torácico jubilado del Hospital Mútua de Terrassa, y Heidi Unkhoff, enfermera de vocación, estuvieron a su lado en todo momento, plenamente conscientes de la gravedad del cuadro. «Lo más doloroso es ver sufrir a un hijo cuando no hay esperanza de recuperación y la medicina ya no puede hacer nada», relatan desde su entorno, describiendo el duro proceso que enfrentó Rafael.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta en Madrid. (Foto: Gtres)

Heidi Unkhoff ha querido expresar públicamente su agradecimiento por todas las muestras de apoyo recibidas durante estos días tan difíciles: «Agradezco profundamente las palabras de ánimo. Las necesitamos porque es muy duro… es irracional ver morir a un hijo», confiesa a Vanitatis. Sus palabras reflejan la fortaleza y la serenidad con la que la familia está enfrentando una pérdida que les ha marcado profundamente. Para los Cuesta Unkhoff, el apoyo mutuo ha sido un pilar fundamental, brindando consuelo y compañía en cada momento de dolor. Además, los recuerdos compartidos con Rafael se han convertido en un refugio emocional que les ayuda a sobrellevar la ausencia. A pesar del vacío que deja, la familia se esfuerza por mantener vivo su recuerdo en cada gesto y encuentro.

La relación de Blanca Cuesta con su familia

La relación de Blanca Cuesta con sus padres y hermanos siempre ha sido muy cercana y discreta. La familia ha mantenido un perfil bajo, evitando involucrarse en conflictos públicos y centrándose en su intimidad y en el bienestar de sus hijos. A lo largo de los años, han compartido celebraciones familiares memorables, como el centenario de Miguel Cuesta el año pasado, una jornada que reunió a hijos, nietos, sobrinos y amigos, y que ahora adquiere un valor especial tras la pérdida de Rafael. La familia también disfrutaba de escapadas a Gstaad, Suiza, donde Borja Thyssen posee un apartamento doble, o de vacaciones en Ibiza, siempre acompañados por los seres queridos más cercanos.

Blanca Cuesta, madre de cinco hijos, ha logrado construir un entorno familiar sólido y discreto, centrado en la educación y el bienestar de los pequeños. Además, ha desarrollado una carrera artística propia, destacándose en la pintura desde su primera exposición en ARCO en 2012. Su estilo, abstracto y emocional, le ha permitido forjar un reconocimiento dentro y fuera de España, equilibrando su vida personal y artística lejos del foco mediático. Pese a los altibajos que la han marcado, incluyendo los conflictos iniciales con la familia Thyssen, Blanca ha mostrado en los últimos años un espíritu conciliador y maduro, buscando la armonía y la estabilidad dentro de su familia. Ahora, ante la pérdida de Rafael, esa unidad y discreción serían su principal refugio, recordando los momentos compartidos y apoyándose mutuamente para sobrellevar la ausencia de un ser querido.