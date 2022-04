El caos se ha desatado en Nueva York este martes 12 de abril. Al menos trece personas han resultado heridas en un acto violento que ha ocurrido a lo largo de la mañana en una estación de metro en Brooklyn. En las instalaciones se han encontrado “varios dispositivos sin detonar”, tal y como ha informado el Departamento de Bomberos (FDNY) de la ciudad que vive una de sus jornadas más oscuras desde hacía ya tiempo.

Concretamente, los hechos han tenido lugar en la calle 36 del citado distrito, en Sunset Park, un barrio con una amplia presencia de comunidad hispana y china. Ante lo sucedido, Look se ha puesto en contacto con algunos de los VIP muy presentes en la crónica social de nuestro país, para saber cómo han vivido el tiroteo, ya que en estos momentos se encuentran en la ciudad de los rascacielos.

Nuria Roca ha compartido una instantánea en su perfil de Instagram en la que muestra las vistas desde su habitación. A esta estampa le ha acompañado un emoticono de un corazón, señal de lo mucho que le gusta este enclave tan cosmopolita. Se encuentra junto a su marido, Juan del Val, quien nos ha desvelado que “estamos estupendamente”. Palabras que, sin duda, son de lo más tranquilizadoras después de las imágenes y los archivos audiovisuales que están ya circulando por la Red en los que se pueden ver la barbarie que ha ocurrido.

Por otro lado, Paco León también ha dado a conocer que estos días Nueva York se ha convertido en su segundo hogar. El actor, compartía a través de sus redes sociales una fotografía en la que explicaba lo que está haciendo al otro lado del charco. “Pues nada… aquí en New york, estrenando una película loquísima que tienen que ver #massivetalent”, comentaba.

Cuando este digital se ha puesto en contacto con él, el hijo de Carmina Barrios nos ha cogido el teléfono y nos ha explicado que sí se había enterado del tiroteo y que está «todo bien».

La policía trata de dar con el autor de los hechos, que según los testigos era un hombre negro, de cerca de 1,60 metros de altura y que llevaba un mono de trabajo y una máscara de gas. “Al principio creía que era un trabajador del metro, no le presté mucha atención», explicó una testigo a The New York Post. En las imágenes distribuidas se pueden ver cómo varias personas han resultado heridas y están cubiertas de sangres mientras son atendidas en un andén de la estación por sanitarios que han acudido con rapidez al lugar de los hechos. Por el momento, no se han revelado más detalles sobre lo sucedido.