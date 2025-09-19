La Terremoto de Alcorcón revela la verdadera relación entre Carlo y Mar Flores: "Serían los mejores actores del mundo"

La Terremoto de Alcorcón ha aprovechado su paso por los Premios Chicote, para pronunciarse sobre uno de los temas del momento. Y es que la artista pudo coincidir con Mar Flores y su hijo, Carlo Costanzia, durante su paso por el programa DecoMasters. De ahí, que haya visto de primera mano cómo es la relación entre la modelo y el joven, la cual asegura que es bastante buena dadas las circunstancias.

«Nunca había coincidido con Mar, con Carlo sí en un programa. Carlo es un ser maravilloso, muy luchador y muy buen tío», ha definido al joven. Mientras que, de Mar Flores, asegura que le sorprendido bastante, ya que creía que era una mujer «muy distante», aunque ha descubierto que en el fondo «es una persona encantadora, dulce, discreta, elegante, muy trabajadora y muy buena compañera». En cuanto a la relación entre madre e hijo, deja claro que es «maravillosa», y que ambos «se han apoyado en las pruebas, se han emocionado y se han abrazado».

Por otro lado, la Terremoto también ha señalado que, cuando a partir del arranque del formato ha comenzado a leer cosas, «ha flipado». «Para nada se corresponde con la realidad que yo he vivido a su lado». Es más, parece que ha habido momentos en los que Mar ha roto a llorar y ha hablado de su hijo con mucho orgullo. «Me ha emocionado, porque sé lo que es un sentimiento de madre y si todo resulta ser mentira, tendrían que ser unos grandísimos actores».

Una opinión que parece compartir otro compañero de reality, Eduardo Navarrete, quien asegura que le «parecen muy guapos y muy educados. Lo que yo he visto es que se llevan divinamente y ya está». Una versión que contrarrestaría bastante con lo que han vivido recientemente a raíz de la publicación de las memorias de Flores. Tanto es así, que Costanzia incluso habría intentado rescindir su participación en el concurso tras la publicación del libro, aunque finalmente se vio obligado a permanecer en el rodaje tras intensas negociaciones.

Así lo afirma la revista Semana, mientras que durante la grabación de este martes, la tensión habría traspasado la pantalla. De ese modo, el novio de Alejandra Rubio se ha dejado ver muy serio y distante, evitando coincidir con su madre en los intervalos de descanso. Pese a compartir el mismo espacio, parece que no se dirigieron la palabra en ningún momento.

Todo lo contrario a la actitud mostrada por Mar Flores que se ha dejado ver muy cercana, relajada y muy integrada con el resto de sus compañeros. A esto se suma el polémico posado familiar que Terelu Campos y Alejandra Rubio protagonizaban junto a Carlo Costanzia padre, lo que muchos han entendido como toda una declaración de intenciones.