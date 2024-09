Terelu Campos desvela el gran secreto del ‘retoque’ en sus fotos

Se va a cumplir un año de la muerte de María Teresa Campos. La veterana comunicadora fallecía el 5 de septiembre a los 82 años de edad en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Este lunes pasado, 2 de septiembre, sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego organizaron una misa en su memoria. Rito religioso que tuvo lugar en la capilla de Jesús del puente del Cedrón y María Santísima de la Paloma de Málaga, enclave al que se desplazó el entorno más cercano.

En el marco de esta cita, Terelu Campos habló con los medios de comunicación allí presentes y, además de asegurar que se encuentra bien y está «feliz», no dejó pasar la ocasión para pronunciarse sobre la última polémica en la que se ha visto envuelta por un presunto retoque fotográfico. Al ser preguntada por si había utilizado un filtro en la publicación de su cumpleaños, post colgando en su Instagram, se mostró tajante. «Ni idea. Yo no sé poner filtros en mi móvil. Mis amigos me mandaron las fotos, no sé si alguno se ha retocado, pero yo no sé hacerlo y no me interesa», indicó.

Terelu Campos, en Málaga. (Foto: Gtres)

«Pero yo retocarme, es que no sé hacerlo», insistió. «No me interesa es que me da lo mismo. No me disfrazo», añadió. «Mira, aunque no lo creáis, cuando yo me hago un reportaje en una revista lo primero que le digo al fotógrafo es: ‘Alfredo, se te vaya a ocurrir, que mi brazo es mi brazo, mi pierna es mi pierna’. Es lo que hay (…) La vida es así», explicó.

Terelu Campos, en Málaga. (Foto: Gtres)

Hace tan solo unas horas, Terelu Campos compartía una serie de imágenes en sus redes sociales, agradeciendo la asistencia de sus invitados a su cumpleaños. «¡Gracias a mi familia y mis amigos por hacerme pasar un cumpleaños inolvidable en mi Málaga y ayudarme a paliar su ausencia! Sois el bastón de mi vida», expresó la televisiva. Escrito que fue acompañado de una serie de imágenes que han generado una vorágine de reacciones y críticas y, es que varios usuarios acusan a Terelu de usar demasiado «filtro».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TERELU CAMPOS OFICIAL (@terelubcampos)

Los comentarios de los usuarios

«Luego pedimos naturalidad y eres la primera que camufla la realidad», «¡Cómo te has pasado con el filtro!», «Madre mía, cuánto filtro, se quitó 20 años», «Parece otra con tanto filtro», «¡Vaya filtro!», «Se nota mucho el filtro en la primera fotografía», «Hay un poco de foto en el filtro», han sido solo algunos de los comentarios que ha recibido Terelu Campos en su última publicación. Sin embargo, la propia protagonista de esta historia se ha pronunciado al respecto y ha asegurado que no ha realizado ningún tipo de retoque. De esta manera, la presentadora se desmarca de la polémica en la que se ha visto envuelta.