Antonia San Juan ha reaparecido en un evento tras anunciar el pasado mes de septiembre que padecía cáncer. Desde entonces, la actriz ha sido un altavoz en redes sociales, cuya finalidad es hablar sin tapujos de su enfermedad y de su tratamiento. Tras acudir a su tercera sesión de quimio, la protagonista de La que se avecina se ha puesto sus mejores galas, pues está dispuesta a vivir con la máxima naturalidad pese a su dolencia.

«Con un cáncer estoy todo lo radiante que se puede estar. Poco a poco, hay que irlo incorporando en el día a día. Una cosa es estar enferma y otra cosa es vivirlo y no hay que vivirlo. Hay que compaginarlo», ha comenzado diciendo.

Antonia San Juan reaparece en pleno tratamiento contra el cáncer. (Foto: Gtres)

Así afronta el cáncer

Desde el primer momento en el que anunció públicamente que padecía cáncer, San Juan tuvo claro que iba a aferrarse a su trabajo, por lo que no ha dudado en asistir a los premios Break on Time en Madrid. «Aquí estoy. Este es mi trabajo. Hay dos opciones: o morirte o continuar. Hay que seguir adelante. Todos los días trabajo en mis redes para acompañar. No soy consciente de lo que estoy ayudando ni quiero serlo, porque no lo hago con ninguna finalidad. De hecho, todo lo que me proponen de ser imagen, no quiero», ha explicado.

La actriz ha asegurado que, desde que comunicara su enfermedad, muchos de sus seguidores «le agradecen» dar visibilidad al cáncer y, sobre todo, la importancia de «acompañar y que te acompañen». Un apoyo que no solo ha recibido por parte de su comunidad, sino también por parte de «gente de su trabajo»: «Todo el mundo te apoya. De todos modos, el ser humano es muy compasivo cuando enfermas, quiero decir…».

El importante mensaje de Antonia San Juan tras su reaparición pública. (Foto: Gtres)

Pese a que su intención es hablar públicamente y sin tabúes sobre su dolencia, en ocasiones la actriz ha recibido comentarios de odio. Sin embargo, San Juan ha dejado claro ante los medios que no le importa lo que la gente opine: «A mí ya no me duele nada -refiriéndose a las críticas-. Con 64 años me han dado mucho matarratas. Me da lo mismo».

Por su parte, la intérprete -que ha sacado fuerzas en pleno tratamiento-, ha lanzado un importante mensaje y es que, sí ha acudido a la gala no es por complacer a nadie, sino por ella misma: «Se lo dedico a Antonia San Juan. La que ha querido venir. Porque en mi tercera quimio y dopada de pastillas como estoy, estar aquí y poder hacer esto y con todas las ganas y deseo, me lo dedico a mí. Me podía haber quedado en casa cultivando la enfermedad y diciendo lo mal que me encuentro, pobrecita de mi, pero no es el caso».

Finalmente, San Juan ha dejado claro que no le gustan las palabras bélicas cuando se hacen referencia a una enfermedad como la que padece ella: «Lo de luchar y ser una guerrera no me gusta».