La imagen de Antonia San Juan sin pelo, tras su tratamiento contra el cáncer: "No siento vergüenza"

El pasado mes de septiembre, Antonia San Juan compartió con sus seguidores de Instagram que padecía cáncer. La actriz, conocida por interpretar a la mítica Estela Reynolds en La que se avecina, se mostraba serena ante la noticia y confesaba que «confiaba plenamente en la ciencia» para su recuperación y que iba a cuidarse más que nunca, continuando con su rutina de gimnasio y ejercicio. Hace tan solo unas semanas, informó de que iba a empezar la quimioterapia y que, aunque fuera un tratamiento del que era consciente que tenía inmediatos síntomas, siendo la caída del pelo uno de los principales, era algo que no le asustaba. «Ya ves tú lo que me preocupa a mí el pelo ahora. Lo que me preocupa es cuidarme», decía.

Han pasado varios días desde entonces y, ahora, Antonia San Juan ha publicado una imagen, sin ningún tipo de filtro, en sus redes sociales, donde ha posado por primera vez sin pelo, como consecuencia de la quimioterapia a la que se está sometiendo. «Soy feliz, porque puedo mirar hacia adentro y no sentir vergüenza de lo que encuentro», escribía, haciendo referencia a Gabriel Rolón, un conocido psicólogo y psicoanalista argentino.

Como no podía ser de otra manera, el post no tardó en llenarse de comentarios de ánimo por parte de los internautas: «No hay de qué avergonzarse. Ese rostro es único y lo dice todo», «Qué bonita eres», «Tú eres vida», «Te veo guapísima», «Ey, estás genial», «Eres una mujer muy bella», escribían algunos. No obstante, tan solo unas horas después, Antonia San Juan ha decidido pronunciarse sobre los mensajes que recibe y que no son especialmente cariñosos, ya que hay quien la tacha de querer vender su enfermedad, tal y como ella misma ha desvelado.

«Yo he decidido publicar esto porque siempre la palabra cáncer es como tabú. Y yo lo único que he querido es como quitarle ese poder que tiene esa palabra», comenzaba a contar. «El cáncer sigue viéndose como una cosa que parece que si la nombras te viene. Pero a mí no me apetecía ocultar la enfermedad y el desaparecer de los teatros sin dar explicaciones. Y luego, pues evidentemente, la enfermedad ocasiona un cambio físico que se va dando. Pero hay que seguir con la ilusión de darte una cremita o lo que sea, para cuidarte», proseguía.

«Quiero aclarar que yo nunca he vendido nada. Y no porque no me lo hayan propuesto. Me han propuesto pagarme para que cuente mi vida y me abra en canal. No lo he hecho y no lo voy a hacer […] Mi intención es completamente la opuesta. Yo cuento la enfermedad y no entro en detalles porque no quiero ir de víctima. […] Entonces esto que yo hago es altruismo, es desinteresado, no cobro nada», concluía con la intención de zanjar todo tipo de especulaciones al respecto.