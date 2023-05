Matías Prats Jr. ha sido por segundo año consecutivo el presentador de los Premios Telva a la Solidaridad. El periodista ha explicado que es para él esa palabra: «solidaridad es acordarte del otro, del que menos tiene, arrimar el hombro, ofrecerte desinteresadamente». Durante esta aparición, el presentador ha hablado con los medios de comunicación y ha mostrado las inquietudes que tiene de cara a su enlace con su pareja, Claudia Collado.



«No me quejo, porque estoy muy feliz. Tengo muy buena relación con mi familia, me voy a casar, la vida me sonríe. El trabajo me va estupendamente, cada vez hago más cosas. Me dedico también a la docencia», ha indicado en un primer momento. En cuanto a la boda, ha indicado que serán en torno a unos 150 invitados. «No nos casamos en Madrid y con el viaje se pierde mucha gente. Es algo familiar, los amigos de siempre», ha asegurado.

«Me he involucrado en la boda. En lo que más empeño he puesto ha sido en el menú. El día de mi boda quiero comer bien. De la ceremonia, el banquete, de los invitados, creo que mi mujer no debe tener mucha queja de mí. He arrimado el hombro todo lo que he podido», ha contado, dando así detalles sobre cómo será el gran día.

Sobre si está nervioso antes de pasar por el altar, Matías Prats Jr. ha indicado que no «soy un tipo que se pone nervioso, pero oye, ese día… no me he casado nunca. Espero poder decir las palabras en el altar en condiciones, no tropezarme y salir airoso, pero sí que estaré nervioso», ha añadido.

En cuanto a su paternidad, el presentador ha dicho que «a mí me gustaría. Lo he dicho mil veces. Claudia luego se enfada y me dice ‘pero deja de decir que quieres ser padre’. Y la digo que quiero ser padre, qué le voy a hacer. Ojalá la cosa funcione y vaya de maravilla porque me encantaría ser padre pronto, pero eso no se elige. Ella claro que quiere ser madre, pero no quiere que lo diga a los cuatro vientos, pero lo dice en tono de broma. Estamos muy bien. Yo estoy muy enamorado de ella. La quiero mucho. Estoy deseando casarme con ella y que llegue el día. Sobre todo para que llegue el día y no se escape por si se arrepiente», ha explicado, feliz del momento que está atravesando.

Después de varios años juntos en los que han consolidado su relación, la pareja se dará el ‘sí, quiero’ este verano, tal y como adelantó ¡Hola!. Sin duda, ambos están viviendo un momento mágico en sus vidas tanto a nivel profesional como a nivel personal. De esta manera, comienza la esperada cuenta atrás para el que será uno de los días más felices de sus vidas: su boda.