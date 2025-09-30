Telma Ortiz vuelve a estar en el ojo del huracán mediático en un momento de gran fragilidad personal. La hermana de la Reina Letizia atraviesa una separación compleja de Robert Gavin Bonnar, abogado irlandés con el que mantuvo una relación de más de seis años y con quien tiene una hija en común. Lo que podría haber quedado en el ámbito estrictamente privado se ha convertido en un nuevo episodio de exposición pública, en el que confluyen problemas económicos, desavenencias sentimentales y el peso constante de pertenecer al entorno de la Casa Real.

La ruptura ha traído consigo no solo tensiones emocionales, sino también conflictos materiales de difícil resolución. Ortiz y Bonnar compartían una lujosa vivienda en La Moraleja, cuyo alquiler ascendía a 5.000 euros mensuales. El contrato estaba a nombre de ambos, y esa circunstancia es la que ha desencadenado un problema mayor: ninguno de los dos habría asumido la responsabilidad de los pagos tras la separación. Lo que en un principio podía parecer un desacuerdo pasajero acabó convirtiéndose en un incumplimiento que deja tras de sí meses de deuda y un propietario dispuesto a acudir a los tribunales.

Robert Gavin Bonnar y Telma Ortiz en un acto. (Foto: Gtres)

Es aquí donde entra en juego la información que adelantó el director de una conocida revista de la crónica social, Luis Pliego. Según explicó en el programa El tiempo justo, tanto Ortiz como su expareja dejaron de pagar el alquiler en mayo, y aunque ya no residen en la casa, el arrendador no ha recibido las llaves ni comunicación oficial alguna. Lo más llamativo es que los propietarios se enteraron por la prensa de que el domicilio estaba vacío, una circunstancia que ha alimentado la indignación y acelerado la redacción de una orden de desahucio.

La situación resulta aún más polémica porque, en el momento de firmar el contrato, los dueños aceptaron una fianza inferior a la habitual. Confiaron en que, por tratarse de la hermana de la reina, no tendrían problemas de impago. Esa confianza se convirtió en un error costoso: la fianza ya fue consumida, y el saldo pendiente continúa creciendo. Luis Pliego apuntaba que «lo normal habría sido avisar y ajustar cuentas, pero no ha sido así», dejando en evidencia una gestión opaca y poco responsable por parte de la pareja.

Telma Ortiz en Madrid. (Foto: Gtres)

Este episodio, sea como fuere, se suma a la biografía personal de Telma, marcada por una sucesión de relaciones fallidas, mudanzas y acusaciones de haber disfrutado de puestos laborales obtenidos gracias a su apellido. Con tres matrimonios rotos y dos hijas de diferentes parejas, la hermana de la Reina siempre ha vivido bajo el escrutinio mediático. Pese a su intento de mantener un perfil discreto, la presión de ser la cuñada del Rey Felipe y tía, a su vez, de la heredera al trono de España, ha hecho imposible que su vida transcurra fuera del foco.

En Zarzuela, el escándalo no ha pasado desapercibido. Según fuentes cercanas, Felipe VI habría mostrado su malestar por los problemas que arrastra la familia política, que se suman a las ya conocidas controversias de la propia Casa Real. Letizia, por su parte, ha marcado distancia: aunque sus ingresos anuales le permitirían ayudar a su hermana, no habría querido por el momento implicarse en un conflicto que considera ajeno y que podría salpicar aún más a la institución. Mientras tanto, Telma intenta reconstruir su vida lejos de La Moraleja. Actualmente reparte su tiempo entre un apartamento propio y la casa de su padre, Jesús Ortiz. En lo laboral, ha iniciado una nueva etapa como asesora en la Gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Sin embargo, este paso adelante en lo profesional contrasta con la inestabilidad de su presente personal y financiero, marcado por deudas, procesos judiciales inminentes y el recuerdo de un matrimonio que terminó entre discusiones y reproches.