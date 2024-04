Taylor Swift ha lanzado su último disco titulado The Tortured Poets Departament. Trabajo en el que no solo hay una indirecta para Kim Kardashian, sino que una de sus canciones tiene un sutil guiño hacia Fernando Alonso, con quien la relacionaron hace casi un año. Si bien tras la canción thanK you aIMee, donde las mayúsculas forman el nombre de la empresaria, en Iamgonnagetyouback hay un verso que dice lo siguiente.

«Small talk, big love, acting like I don’t care what you did, I’m an Aston Martin you drove straight into the ditch, then ran and hid» -«Cháchara, mucho amor, actuar como si no me importara lo que hiciste, soy un Aston Martin que llevaste directo a la cuneta, después saliste corriendo y te escondiste»-.

La respuesta de Fernando Alonso

De esta manera, la metáfora automovilística vuelve a estar de actualidad de la mano de Aston Martin, tras la canción que le dedicó Shakira a Gerard Piqué, acusándole de cambiar un Ferrari por un Twingo. Lejos de quedarse en el universo de la rumorología, la firma de coches fundada en 1913 ya ha respondido a este detalle a través de su cuenta oficial de TikTok, con un vídeo en el que puede verse al piloto frente a una tablet, con la canción sonando de fondo.

Además, en un momento dado, Alonso levanta la cabeza, mira al objetivo de la cámara y se lleva el dedo a la boca con una media sonrisa. Gesto conocido cuando se pide silencio. Pero eso no es todo. En otro vídeo, la marca automovilística británica, a la que Fernando Alonso está vinculado desde 2022, colgó otro clip en el que se ve un coche de la marca derrapando al ritmo del verso de Swift, además de mencionarla explícitamente en los hashtags.

Rumores de romance

Fue en abril de 2023, hace ya un año, cuando se habló de un posible romance entre ambos. En un TikTok en el que el asturiano hablaba de su Race Week Era, bautizó su objetivo de convertirse en uno de los 10 pilotos con más victorias en Fórmula 1 como ‘Misión 33’. Esto significó para algunos fans de Swift una referencia a su famosa canción, 22, así como al hecho de que tuviese 33 años en aquel momento.

Ante las habladurías, el propio Alonso se hizo eco de las insinuaciones acompañando aquel breve clip con Karma, la canción de Swift, y guiñándole el ojo a la cámara. Sin haber nada confirmado entre ellos, lo cierto es que, en la actualidad, la cantante está inmersa en una relación con Travis Kelce -con quien se ha dejado ver en el festival de Coachella hace unos días- y Fernando Alonso está saliendo con la periodista deportiva Melissa Jiménez.