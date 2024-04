La polémica opinión de Shakira que sentará muy mal en Hollywood

Shakira se encuentra en uno de los mejores momentos de su trayectoria profesional. El 22 de marzo, la de Barranquilla, Colombia, publicó uno de sus discos más esperados hasta la fecha: Las mujeres ya no lloran. Una frase que, desde que la incluyó en su tema junto a Bizarrap, cargando contra su exmarido Gerard Piqué, ha dado la vuelta al mundo. Tras presentarlo por todo lo alto, ante más de 40 mil personas en una de las avenidas más concurridas de Nueva York, la artista continúa haciendo promoción de su último trabajo. En una de estas entrevistas, la intérprete de Te Felicito ha dado unas declaraciones sobre la película Barbie que seguro que no van a sentar nada bien en Hollywood.

El rol de Ken, desempeñado por el actor Ryan Gosling, emergió como uno de los puntos destacados de la película. A través de este personaje, la narrativa sumerge al espectador en la compleja dinámica de un hombre que se encuentra constantemente eclipsado por la figura de la muñeca. Esta representación desafía de manera impactante los estereotipos de género arraigados en la sociedad contemporánea, ofreciendo una reflexión profunda sobre las expectativas y presiones impuestas a los hombres en el ámbito social y emocional.

Shakira en los Premios Grammy. / Gtres

Es por ello que las declaraciones de Shakira han generado un gran revuelo, ya que sorprenden a muchos debido a que la cantante se ha consolidado en el último año como un ícono del movimiento feminista. Esto se debe en gran parte a sus canciones, que tienen un contenido que aborda de manera elocuente temas como la resiliencia y el empoderamiento de la mujer.

«Mis hijos la odiaron absolutamente. Sintieron que era castradora. Y estoy de acuerdo, hasta cierto punto. Estoy criando a dos niños. Quiero que ellos también se sientan poderosos mientras respetan a las mujeres», ha comenzado confesando la artista en una entrevista concedida al medio Allure, sobre la película que tiñó el mundo de rosa. «Me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer también».

Shakira y sus hijos, Sasha y Milan, en los Premios Juventud de Puerto Rico./ Gtres

Sin embargo, Shakira ha querido recalcar que, con sus canciones, sí da un mensaje positivo y de empoderamiento a las mujeres: «Creo en darle a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad… En el pasado, cuando las mujeres atravesaban una situación difícil, se esperaba que cuidaran sus modales, ocultaran el dolor y lloraran en silencio. Eso se acabó. Ahora nadie nos controlará. Nadie nos dirá cómo sanar, cómo limpiar nuestras heridas».

Hasta ahora, no ha titubeado en destacar que a lo largo de su carrera ha sabido aprovechar sus atributos físicos y su belleza. Sin embargo, para Shakira, estas cualidades no constituyen el único aspecto que define a las mujeres: «Por supuesto, de vez en cuando me ponía rímel y me alisaba el pelo. Me sentí sexy y usé esa sensualidad cruda muchas veces en el escenario como una forma de expresarme. Pero creo que confío en otras aptitudes más que solo en la belleza», ha terminado manifestando.