Melissa Jiménez se ha convertido en una de las claras protagonistas de las retransmisiones de la Formula 1. Es una periodista que trabaja para el servicio de streaming de Dazn y en la mayoría de las coberturas que realiza, deja más que claro la involucración que tiene con dicho deporte. No obstante, más allá de su carrera como comunicadora, lo cierto es que su nombre ha estado vinculado con la crónica social de los últimos meses tras difundirse diferentes conjeturas que señalan que podría estar manteniendo una relación sentimental con Fernando Alonso.

Los rumores se desataron cuando el perfil oficial de Twitter de Fórmula Directa publicó una imagen donde el piloto se hacía una fotografía con un fan. Para sorpresa de muchos, en el fondo, aparecía una silueta de una joven cuya identidad era difícil de averiguar. Pero, fueron los propios usuarios quienes, haciendo un pequeño rastreo de en sus plataformas digitales, afirmaban que se trataba de Melissa Jiménez. Una noticia que no ha tenido confirmación, por ahora, por ninguno de los dos protagonistas pero, por primera vez en muchos meses, Melissa se ha decidido a contestar las preguntas lanzadas por sus compañeros sobre el tema en un evento al que ha acudido como imagen de una conocida firma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Melissa 🧿 (@melissajimenezgp)

Jugando al despiste y contestando a las preguntas de los reporteros presentes, Melissa explica que conoció a Fernando como a todos los demás pilotos, en el momento en el que dirigió su carrera hacia la Formula 1. No entró en mayor detalle sobre el piloto, pero los medios quisieron seguir indagando y la periodista contestaba tajante: «Yo siempre que me habéis visto estoy feliz. Intento estarlo siempre. Muy contenta de estar aquí hoy en este evento», decía intentando desviar la atención. Siendo fiel a la discreción, Jiménez no quiso desvelar las características que tiene que tener su hombre ideal ya que consideraba que al final «daba pistas» innecesarias: «Cada uno pide lo que considera que tiene que pedir. Eso es algo que me gusta guardarme para mí. Es que yo soy muy introvertida», manifestaba.

Melissa Jiménez durante un acto como imagen de la firma ‘Parkside’ en Madrid/ Gtres

En cuanto a la fotografía mencionada líneas más arriba que desató todo tipo de rumores, Melissa ha explicado que sí que está de acuerdo en que una imagen vale más que mil palabras pero que, en su caso, no hay ninguna situación a la que atribuirlo. Continuaba apuntando que no iba a hablar de su vida privada pero que respetaba y entendía que tuvieran que preguntarle por ello. «Al final somos compañeros y lo entiendo. Pero no voy a entrar en temas de mi situación actual, ni de mi felicidad, ni de mi ex pareja ni nada de eso», zanjaba.

Al mismo tiempo que ha decidido abstenerse a comentar si a día de hoy existe algún hombre que ocupe su corazón, tampoco ha querido hablar sobre la relación que mantiene con su ex pareja, Marc Bartra ya que, como ha querido reflejar de nuevo, nunca habló de su vida personal y tampoco lo va a hacer ahora, añadiendo que está encantada de estar presente en el evento publicitario al que ha acudido como imagen.