La sorprendente decisión que ha tomado Taylor Swift tras su polémico concierto en Lisboa

Taylor Swift se vio obligada a cancelar su gira internacional a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, pero ahora ha regresado con más fuerza que nunca. El problema es que su debut en Lisboa ha sido bastante polémico, sobre todo al conocerse la sorprendente decisión que ha tomado la artista: no ha estado ni 24 horas en Portugal. Después del concierto puso rumbo a Ibiza y hay imágenes que lo demuestran.

The Eras Tour es uno de los eventos más esperados de la temporada. Se espera que miles de fans canten al ritmo de Taylor, pero ¿qué ha pasado para que haya tanta gente descontenta? El espectáculo de Portugal no salió como estaba previsto: tuvo que retrasarse 45 minutos, la artista no dio explicaciones y sus fans, cansados de esperar, derribaron la valla para poder entrar en el estadio.

El clima no ayudó a calmar la situación, al contrario. Había demasiada gente esperando para encontrarse con la artista y el calor provocó momentos muy tensos. Lo peor de todo, según varios testigos, es que Swift no se disculpó y tampoco explicó por qué el concierto había empezado tarde.

Taylor Swift, actuando en París. (Foto: Gtres)

Los miembros de seguridad intentaron contener al público, pero era una tarea bastante complicada. Miles de fans gritaban el nombre de la cantante y estaban dispuesto a hacer cualquier cosa para tener un sitio privilegiado en la pista y poder verla bien. Después de este incidente, Taylor Swift ha cogido un avión rumbo a Ibiza.

Las críticas que está recibiendo Taylor Swift

Taylor no tiene ningún compromiso profesional en Ibiza. Es posible que haya visitado la isla para hacer un descanso antes de retomar su gira. Mientras tanto, el diario Daily Mail recoge las críticas que está recibiendo después de su concierto en Lisboa. Ella sigue sin explicar lo que pasó antes del espectáculo y cada vez hay más gente molesta.

El avión de Taylor Swift en Ibiza. (Foto: Gtres)

«Es que estuvimos esperando en la fila durante una hora y media. Llegamos hasta el estadio y luego nos enviaron afuera por un retraso», declara un testigo en el citado medio. «Eramos ganado en manada. Había un caos absoluto».

Varias personas que asistieron al concierto se han quejado de la organización. «No sé qué causó el problema, pero tuvimos que esperar y eso no fue todo. Los invitados VIP entraron mientras que otros fanáticos seguían sin poder hacerlo». USA Today Entertainment insiste en que la artista se subió al escenario como si no hubiera pasado nada.

La otra polémica de Taylor Swift

Taylor Swift, posando en un evento. (Foto: Gtres)

The Eras Tour también llegará a Madrid. La cantante actuará en el estadio Santiago Bernabéu durante los días 29 y 30 de mayo, lo que hará que las autoridades corten la calle Padre Damián desde las 10:00 horas. Esto quiere decir que los niños y niñas que estudian en los colegios cercanos tendrán problemas para acceder al centro.

La directora del colegio Sagrados Corazones ha dado unas autorizaciones a las familias para que puedan recoger a los estudiantes. Por otro lado, ha salido publicado que este espectáculo generará un beneficio de 25 millones que indudablemente benefician a la capital.

La parada que Taylor ha hecho en Ibiza le servirá para recuperar fueras. Madrid le espera con ansia, de hecho hay mucha gente que está haciendo lo imposible para comprar entradas con visibilidad reducida. Sus fans están dispuestos a todo, pero ¿qué consecuencias tendrá lo que ha ocurrido en Portugal?