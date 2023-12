El tatuaje secreto de Violeta Mangriñán que jamás había enseñado

Más allá de los House Tour o los míticos Get ready with me, la mayoría de los influencers también han dedicado, en algún que otro momento, contenido de su perfil de las redes sociales a contar qué tatuajes llevan y qué significado tiene cada uno. Pero, hay otros que prefieren no desvelar (del todo) esta parte tan personal, como es el caso, por ejemplo, de Violeta Mangriñán. La joven valenciana es conocida por su carismática sinceridad y por compartir sin filtros, tanto lo bueno como lo malo, que sucede en su día a día, pero en las últimas semanas, ha desvelado un diseño que lleva plasmado en su cuerpo y que, hasta ahora, no había trascendido a la esfera pública.

«Sí, chic@s, llevo un tatto en el cuello pero tan apenas se ve porque tengo mucho pelo», comenzaba a escribir junto a una fotografía donde dejaba al descubierto dicho diseño. Y es que, tal y como se puede observar, son unas letras chicas que ella misma se ha encargado de explicar: «Pone Fabbio», señalaba.

Tatuaje de Violeta Mangriñán/ Instagram

Este tatuaje secreto ha sido considera por muchos como una auténtica muestra de amor hacia Fabbio, su pareja y padre de sus dos hijas, la pequeña Gala y Gia, que viene en camino. Su historia de amor comenzó cuando coincidieron como compañeros de concurso en Supervivientes y, desde entonces, no se han separado, construyendo una vida juntos que comparten con su gran elenco de fans.

El tatuaje que selló su historia en los Cayos Cochinos

Pese a que ahora ha salido a la luz el tatuaje secreto que Violeta lleva en el cuello, lo cierto es que nada más volver de Honduras, la pareja acudió a un centro de tatuajes para sellar su amor con un bonito tatuaje que rememorará para siempre sus inicios. Pese a las críticas que recibieron, el cantante y la influencer se tatuaron en la muñeca izquierda un dibujo de una palmera cuya raíz era un corazón: «Si no duele, no es amor», escribía el argentino por aquel entonces.

Tatuaje Fabbio y Violeta/ Instagram

Fabbio también lleva el nombre de Violeta en su piel

Además de la palmera mencionada y del tatuaje que acaba de salir a la luz de la valenciana, Fabbio también dio el paso de tener en su piel el nombre de su chica para toda la vida. Y es que hace tan solo unos meses, el ex concursante de supervivientes decidió tatuarse el nombre y apellido de Violeta rodeando uno de sus tobillos. Lo hizo justo un año después de anunciar que se encontraban esperando a su primera hija en común, la cual, con su llegada, marcó sus vidas para siempre. «Fabbio ha llegado hoy con mi nombre tatuado en su pierna. Podrá sonar friki, pero me ha parecido tan romántico… le ha faltado poner el DNI. Te amo, mi amor», escribía emocionada Violeta.