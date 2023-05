Tania Llasera rinde cuentas sobre su patrimonio inmobiliario

Ha sido esta misma semana cuando la crónica social de nuestro país se hacía eco, por medio de un conocido periódico de alcance nacional, del patrimonio de Tania Llasera (43). O a medias. Pues mientras el medio aseguraba que la presentadora de televisión disponía de un piso en Madrid y un chalet a las afueras de la ciudad, la propia Tania desmentía dicha información y aclaraba la noticia en su perfil de Instagram, donde reúne a cerca de ochocientos mil seguidores. «No es así. En este artículo parece que soy multimillonaria y que me he comprado un chalet a capricho, y no es así. La casa en la que vivo en Madrid es alquilada. Por consiguiente, la primera casa que me he comprado, con el sudor de mi frente, y me ha hecho mucha ilusión, sí es el chalet en el campo», comenzaba diciendo.

«La he comprado con mi marido y es nuestra primera casa comprada. Llevo la friolera de cerca de veinticinco años viviendo de alquiler, he vivido de alquiler toda mi vida y jamás pensé que podría llegar a comprarme mi propia casa. No soy rica. Sé que mucha gente no diría nada ante esta información pero no es mi caso. No me gusta aparentar. Estoy muy contenta con cómo me va la vida pero de ahí a ir a todo tren o a todo trapo, no», añadió.

Así, en la actualidad, Tania tendría únicamente a su nombre Camptania, como ella misma llama a su casa en el campo, que adquirió tras el periodo de confinamiento consecuencia de la pandemia del coronavirus. «Soy una persona que sabe lo que es agorafobia, pero también sufre claustrofobia. Quizás por eso o porque ya me llega una edad y a mis hijos otra pase infantil, donde ya no son bebés, o por todo ello junto, nos hemos comprado una casa en el campo. Me siento una privilegiada y una sortuda. Es un sueño hecho realidad», comunicó a sus seguidores en la citada red social hace varias semanas.

La vivienda dispone de dos planes, un amplio jardín y un porche ideal para «descansar y desconectar» los fines de semana, y «para redondear la educación de mis hijos, para que jueguen fuera con saltamontes y salgan de la ciudad», añadió. Motivo, quizás, por el que habría decidido no disponer en esta vivienda, de televisor.

Aunque el domicilio «ya era precioso tal cual» cuando lo compró, la bilbaína lo está «reformando por etapas» junto al estudio de arquitectura Nimú. En este sentido, Tania ha explicado que ha cambiado las ventanas, puesto calefacción, y revestido la zona de la chimenea con azulejos en vertical en color mostaza.

No ha dado detalles sin embargo de la cocina, espacio donde en los últimos días, estaría pasando mucho tiempo debido a su inminente participación en la octava edición de MasterChef Celebrity junto a otros rostros conocidos como, Jesulín de Ubrique (49), Toñi Moreno (49), Daniel Illescas (30) o Los Morancos. Todavía no han comenzado las grabaciones del programa, que se espera arranquen en unas semanas por lo que, previsiblemente, esta nueva edición del programa culinario, verá la luz en septiembre.