Tamara Falcó e Íñigo Onieva, tú cargado de maletas y yo en ‘premium’

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han puesto fin a unos días inolvidables en México. Ambos viajaron hasta Campeche, donde él participó en el Ironman, un exigente triatlón compuesto por 3.86 kilómetros de natación, 180.25 kilómetros en bicicleta y 42.2 kilómetros de carrera a pie en un mismo día. Una experiencia única que ha terminado de una manera un tanto surrealista.

El matrimonio ha llegado a España este miércoles 19 de marzo a primera hora de la tarde. Viajaron los dos en clase business pero separaron sus caminos al aterrizar, dando pie a una situación de lo más peculiar. Tamara e Íñigo desembarcaron en la T-1 de Barajas, pero ella utilizó el servicio premium del aeropuerto, al que ha recurrido en alguna que otra ocasión, mientras que Íñigo salió por la terminal convencional.

Tamara Falcó, en el aeropuerto de Madrid. (Foto: Gtres),

La marquesa de Griñón fue recogida en la terminal por un coche privado. Con lo que quizá no contaban Tamara e Íñigo es con que dicho servicio, ubicado en la T-4, cubre el acompañamiento y traslado del cliente, pero no la carga de equipaje desde o hasta una terminal diferente a la cuarta. Por ello, Onieva se vio obligado a cargar con todas las maletas, luciendo su ya habitual rostro serio y sin responder a las incómodas preguntas que marcan su vida: ¿Se ha tomado mal Tamara su cita nocturna con dos amigas? ¿Hay crisis con ella? ¿Le ha molestado que le deje de seguir Isabel Preysler? Como era de esperar, ha dado la callada por respuesta. Tan solo ha roto su silencio para dar las buenas tardes a la prensa y para agradecerles las felicitaciones por su logro.

Cabe apuntar que el servicio premium del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas posibilita una experiencia de viaje muy lujosa. Permite un flujo de embarque y llegada independiente del resto de pasajeros para garantizar el acceso directo de los usuarios a su vuelo ya que cuenta con un control de seguridad y pasaportes privado y un servicio exclusivo de traslado y acompañamiento al avión. Además, durante el tiempo que dura el check-in, el cliente puede disfrutar de una sala VIP privada.

La hija de Isabel Preysler no dudó en viajar hasta México para apoyar a su marido. Lo hizo una vez terminado su compromiso de cada jueves con El Hormiguero. Allí se convirtió en el mejor apoyo para su chico, del que luego presumió en sus redes sociales: «No hay reto imposible cuando la pasión y la disciplina van de la mano. Love, lo has conseguido. Tu primer medio Ironman es más que una meta cruzada: es el reflejo de meses de esfuerzo, madrugones, kilómetros interminables y entrenamientos que desafiaron cada límite. No hay palabras suficientes para describir el tesón que has demostrado en este camino. Hoy no solo celebramos una carrera, sino todo lo que han construido para llegar hasta aquí», escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Iñigo Onieva Molas (@ionieva)

Unas bonitas líneas que Íñigo devolvió agradeciendo la presencia de Tamara en este momento a golpe de storie junto a su mujer nada más terminar el Ironman: «Gracias Tamara sin tu apoyo no habría sido posible». Un mensaje mucho más escueto por parte del empresario, quien logró superar esta durísima prueba en un tiempo de 5 horas y 32 minutos.