Sydney Sweeney se ha convertido en la gran protagonista en la alfombra roja del Variety Power of Women. La protagonista de Euphoria ha escogido un look para esta gala que ha acaparado todos los focos. A pesar del debate que ha generado las transparencias -y que comenzó en el último Festival de Cannes-, la intérprete ha posado en esta ocasión con un look que ha generado mucho debate. La estrella de Hollywood no ha llevado sujetador y ha dejado al descubierto su pecho.

Luciendo su nuevo corte de pelo bob rubio platino, Sweeney ha querido que el gran protagonista de la noche fuera su estilismo, compuesto por un vestido largo brillante, plateado y con transparencias. Una opción -cuanto menos controvertida- con la que deja clara su postura con respecto al desnudo en los photocalls: la libertad.

Con transparencias y sin sujetador

Sydney Sweeney en los premios de la revista ‘Variety’. (Foto: Gtres)

Tras la muerte de Franco y coincidiendo con la Transición, muchas mujeres se revelaron contra lo establecido entonces para mostrar su cuerpo sin prendas de ropa -lo que se conoce como el destape-. Un movimiento que supuso una gran oportunidad para muchas firmas que comenzaron a producir prendas transparentes.

Y no solo para diseñadores de renombre. Muchas actrices y cantantes optaron por prendas transparentes o semitransparentes en alfombras rojas, como ha sido en esta ocasión. Una vez más, Sydney Sweeney ha vuelto a copar titulares por su look en el evento organizado por la revista Variety -en el que además fue premiado-. La actriz se sumó al grupo de mujeres famosas que, no solo quieren enseñar su cuerpo sin ropa-, no llevan sujetador. Una tendencia controvertida -que impulsó Rihanna en el 2014 con si mítico vestido diamante- y censurada en algunas galas.

Sydney Sweeney, vestida de Christian Cowan en los premios de la revista ‘Variety’. (Foto: Gtres)

La actriz de 28 años, además de ser referente por su interpretación, también se ha convertido en un icono en la moda y en un espejo para muchas mujeres que se inspiran en sus looks. De hecho, en una entrevista con la revista que le ha premiado, habló abiertamente sobre su influyente figura y su polémica, a veces, forma de vestir: «Interpreto muchos personajes que generan mucha controversia, y creo que mucha gente piensa que me conoce, pero no es así. Así que cuando la gente piensa: Ah, es un símbolo sexual o Está explotando eso, yo pienso que no, que simplemente me siento bien, lo hago por mí misma y me siento fuerte. Espero poder inspirar a otras mujeres y a mostrar con orgullo lo que tienen, a sentirse bien, porque no deberían tener que disculparse, esconderse ni taparse en ningún lugar».

Para esta ocasión, Sweeney y su estilista, Molly Dickson -una de las favoritas de las estrellas de Hollywood-, han arriesgado con este vestido de punto plateado y plisado en la cintura de la colección de Primavera/Verano 2026 de Christian Cowan que ha potenciado su estilizada figura y también su nuevo cabello platino -que ha cedido el protagonismo a su pecho-.