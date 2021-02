Susanna Griso está viviendo unas horas de lo más angustiosas. La presentadora ha sufrido un duro revés tras perder a su perra el pasado sábado y no ha dudado en pedir ayuda a sus seguidores. Su galga, que adoptó hace algunos meses, está en paradero desconocido después de que saliera corriendo despavorida por el sonido de unos petardos, en La Moraleja, la urbanización de lujo de Alcobendas donde reside.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susanna Griso (@susannagrisooficial)



«¿Nos echáis una mano? Se asustó por unos petardos y está perdida. Lleva chip», escribía una muy preocupada Griso en redes. La comunicadora ha adjuntado dos imágenes de su galguita y ha solicitado que sus seguidores la ayuden a encontrarla, pero ha pedido por favor que «No la persigáis. Si la veis por favor avisad a los teléfonos que figuran abajo».

De nada ha servido que la perra llevase un collar ideado para perros con facilidad para escaparse, que hace más difícil que lo pierda cuando el animal tira. Su legión de fans se ha preocupado muchísimo y se han volcado, poniéndose manos a la obra para tratar de encontrarla, pero por el momento no se tiene constancia de que haya aparecido.

El deseo de Susanna Griso de tener un perro venía de bastante atrás y no fue hasta hace algunos meses cuando decidió acudir a una protectora para adoptar a ‘Kali’, que es el nombre que recibe la perrita. A través de una entrevista con ‘Onda Cero’, la presentadora de ‘Espejo Público’ confesó algunos detalles de esta adquisición: «La quería tener en acogida, a este tipo de perros les viene muy bien tenerlos durante un tiempo. Tuve dudas porque uno de mis hijos es alérgico a los perros, pero estoy intentando que se acople». Al mismo tiempo aseguró que en un principio no estaba siendo todo lo idílico que podría imaginarse: «No está siendo fácil. Son palabras mayores. Le está costando adaptarse, la pobre perra viene con una cantidad de traumas», comentó.

Esta pérdida es todo un mazazo para Susanna Griso y también para su hija, Dorcette. La pequeña costamarfileña que adoptó la presentadora estaba muy unida al can y era habitual verlas pasear juntos a Kali. Resulta entristecedor saber que el animal esté sin cobijo y pasándolo mal, sobre todo porque su pasado está marcado por el abandono: «Tiene el morro lleno de canas siendo tan joven. Qué habrá vivido para tener el pelo tan blanco con dos años y ese miedo tan fuerte. No le gusta salir de casa y de hecho los primeros días la tenía que bajar en brazos porque ni siquiera quería bajar las escaleras. Me han dicho que sobre un 10 tiene un 9,5 de estrés. Me ha costado muchísimo que salga de la primera habitación a la que llegó, pero estoy absolutamente confiada de que lo conseguiremos», comentó Susanna Griso en la entrevista.

Otro mazazo para Susanna Griso

No es la única mala noticia que Griso encaja en estos últimos meses. La última vez que copó la atención mediática fue a raíz de su separación de Carles Torras. Después de 23 años juntos, la periodista y el productor ejecutivo ponían fin a su matrimonio. Fruto de su relación nacieron sus dos hijos, Jan -de 17 años- y Mireia -de 14. Más tarde llegaba la mencionada niña adoptada en Costa de Marfil en 2018. Según la publicación, el desgaste de más de dos décadas ha sido el motivo por el que ambos han tomado la decisión de seguir caminos separados, pero pese a este desenlace siguen manteniendo buena relación y la cordialidad prima entre ambos.