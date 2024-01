El misterio y el hermetismo rodean siempre a la esfera más personal de Susanna Griso. Y es que, la periodista siempre opta por relegar a un segundo plano este ámbito de su vida. Sin embargo, ha roto esta regla porque de ser, habitualmente, entrevistadora, ha pasado a ser entrevistada, siendo la nueva invitada de la periodista Pilar Vidal en su podcast, Drama Queen. La presentadora de Espejo Público se ha sentado con su compañera y amiga para hablar de su carrera profesional, pero también ha dado alguna que otra pincelada de su actual vida sentimental.

Desde hace algo más de seis meses, la periodista mantiene un hermético romance con el empresario Íñigo Afán de Ribera, a quien conoció tras su divorcio de Carles Torras, con quien estuvo casada más de dos décadas, concretamente, 23 años.

Las confesiones de Susanna Griso

Susanna Griso ha roto su blindada barrera del silencio y ha hablado de cómo se siente, sentimentalmente hablando. «No quiero comprometerme, no quiero estar con nadie, quiero vivir la vida. Al final me acabo liando, no soy de ‘aquí te pillo, aquí te mato’. Incapaz», ha indicado. «No sé qué busco en un hombre. Toda edad tiene unas experiencias distintas», ha añadido. «Ahora que tengo mi vida muy hecha lo que busco es vivir cierta aventura. Recuperar el tiempo perdido. Salir, viajar, conocer gente distinta… Estar con alguien muy distinto a mí me parece muy atractivo», ha comentado.

Griso ha reconocido que busca un «polo opuesto» y una persona que no le hubiese visto en televisión o que se dedique a otro ámbito que sea completamente diferente al suyo. Todo apunta a que Afán de Ribera podría haber sido esa persona que encaje a la perfección con Susanna. «He encontrado a mi Indiana Jones. Es muy aventurero, ha viajado muchos años por el mundo y está muy desconectado de todo. Tiene un interés relativo en lo que hago, él tiene su propio mundo», ha confesado la comunicadora.. «Eso me gusta, me divierte. Todo lo que me saque de lo que yo sea el centro es maravilloso», ha proseguido, abriendo así su corazón.

Sobre su separación

En 1997, Susanna Griso contrajo matrimonio con Carles Torras, con quien tiene tres hijos. Dos de ellos biológicos y una niña africana que la pareja adoptó en 2018. Un año después de su enlace, la periodista catalana dio el paso definitivo en su carrera aceptando la oferta de Antena 3 de presentar los informativos de la cadena junto a Matías Prats. Aquella oferta provocó su inminente traslado a Madrid, donde se instaló con Carles y donde ha forjado su futuro profesional.

Tras una vida juntos, en 2020, tomaron la decisión de divorciarse después de 27 años juntos. Sobre este episodio también ha hablado con Vidal. «Nunca sabes cómo decirlo. Lo que más miedo me daba era que se enterasen por los medios», ha recordado la invitada. «Aún así, salió en portada el 24 de diciembre. Fue durísimo», ha señalado. «Cuando te separas, es porque necesitas tomar algo de oxígeno, reencontrarte a ti misma y recuperarte un poco. Nuestros hijos nos han podido disfrutar de manera individual, ha sido enriquecedor», ha sentenciado.