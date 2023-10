Pilar Vidal y Carmen Lomana han protagonizado, este jueves, un duro enfrentamiento durante la tertulia social de Espejo Público, el programa matinal de Antena 3 a los mandos de Susanna Griso. La veterana presentadora llegaba al sillón de la sección donde se encontraban ambas colaboradoras con un rostro muy serio y, asombrada, les preguntaba por su estado sin obtener respuesta. La suya, claro; pues ha sido la periodista Gema López, también presente en plató, la que ha salido al paso y explicado el motivo de la palpable tensión: «Durante la reunión de escaleta ha habido diferencia de opiniones entre Carmen y Pilar, a cuenta de la gordofobia», ha dicho la ex colaboradora de Sálvame.

Sus palabras han despertado, entonces sí, la reacción de Pilar. «Me ha llamado gorda, que lo sepa toda España. La señora Carmen Lomana que va de paz, amor y supereducación, me ha llamado gorda», ha contado Vidal con la negativa persistente de la socialité española de fondo. «Lo has hecho a propósito, lo ha visto todo el mundo. A lo mejor no sabes que no todas las mujeres de tu edad pueden tener tu cuerpo. Tú no sabes si detrás de cada persona que tiene sobrepeso hay un problema hormonal, de salud mental o de medicación. Entonces, como no lo sabes, porque vives en tus mundos de yupi, mejor cállate», ha añadido tajante.

Carmen Lomana y Pilar Vidal en ‘Espejo Público’ / Antena 3

Tras esto y para arrojar algo de luz sobre el asunto, a los espectadores, Joaquín Torres ha explicado que durante la reunión previa a la emisión, en directo, del formato de Atresmedia, los colaboradores han debatido sobre la gordofobia. Así, en su intervención, Carmen Lomana ha comentado que «estar gordo puede no ser saludable» e, inmediatamente después, ha mirado hacia Vidal y espetado «ay, Pilar, perdona». Un comentario que la valenciana se tomaba muy mal.

«Imagínate que estamos hablando de gente mayor y digo ‘ay, perdóname Carmen’», ha continuado Pilar. «Pues muy bien, yo no tengo ningún complejo», ha sido la replica de Lomana. Era entonces cuando la periodista se rompía: «Yo tampoco tengo ningún complejo, es un problema de salud y tú insultas a la gente que está enferma». «A mí los comentarios sobre mi peso no me hacen ninguna gracia. Hay gente aquí que sí me conocéis y sabéis cuál es mi problema. Yo nunca he estado así, he tenido un problema, que no lo voy a contar aquí, y ahora estoy poniendo solución. Pero es que además, ¿qué pasaría si solo quiero cultivar mi mente y no mi cuerpo?», ha dicho.

Carmen Lomana y Pilar Vidal en ‘Espejo Público’ / Antena 3

«A la única persona que le consiento que me lo diga, y me duele muchísimo, es a mi madre, que es la primera que me lo dice. Solo lo consiento a ella. Al resto, a nadie, pero porque yo tampoco lo voy haciendo con nadie. No se me ocurriría, ni con las delgadas ni con las gordas ni con las más guapas o feas. Me puedo meter con la opinión del alguien o con el acto de alguien, pero no con el físico. Jamás. Mi madre es la persona que más quiero y es la que más me lo dice. Es muy crítica conmigo y sé que lo hace porque me quiere. A veces discuto mucho con ella y estamos sin hablarnos un rato. Es a la única persona a la que se lo acepto porque sé que me quiere», ha concluido Pilar.

Al ver el estado de su compañera, Carmen Lomana se ha disculpado (a medias), aferrada a la idea de que en ningún caso había actuado de mala fe. «Yo no me he metido contigo. Lo siento y perdona, porque yo precisamente te he perdido perdón por si el argumento que estaba yo dando sobre que no era saludable tener demasiada grasa te podía molestar. Yo siempre he pensado que eras una persona que llevabas bien lo de los kilos», ha dicho.

Belén Esteban se vuelca con Pilar Vidal

El enfrentamiento entre las dos televisivas ha llegado hasta el universo 2.0. Una de las primeras en reaccionar ha sido Belén Esteban. La de Paracuellos del Jarama ha escrito un mensaje en defensa de la periodista en su perfil en Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores. «Mi querida Pilar Vidal, estoy contigo, si no es tú cuerpo no opines. A ti hay mucha gente que te queremos, a otras NO».

Stories de Instagram de Belén Esteban / Instagram

Es digno de mención aquí que, a consecuencia de sus encontronazos mediáticos, Carmen Lomana y Belén Esteban mantienen una guerra abierta desde el año 2011, cuando la que fuera presentadora de Las joyas de la corona, denunció a la propia Esteban, la fallecida Mila Ximénez y Kiko Matamoros, por injurias.