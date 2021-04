Hay experiencias que una madre no olvida, ni las buenas ni mucho menos las malas y a Susanna Griso hay una que le ha marcado especialmente. Así lo ha contado en ‘Espejo Público’ cuando uno de sus colaboradores, el periodista Diego Revuelta, le preguntaba en directo por un accidente marítimo que la presentadora y su familia sufrió hace un tiempo. Aunque Revuelta había dado por hecho que el incidente no era más que una simple anécdota con una medusa, Susanna explicó que había sido algo más nefasto, describiéndolo como «la peor experiencia» de su vida.

La conductora del magazine de Antena 3 explicó que se encontraba navegando cuando su hija Mireia -la segunda de los tres hijos que tiene con Carles Torras-, cayó por la borda debido al oleaje. «Mi hija cayó por la boda de un barco y le pasamos con él por encima», contaba mientras relataba que no dudó en saltar al agua para rescatarla. Una hazaña que consiguió, aunque el susto no terminó ahí.

La niña cayó por la parte delantera de la embarcación y, al pasarla por encima, se hizo una herida. En cubierta todos reaccionaron rápidamente cortando la hemorragia con lo primero que se les ocurrió. «Pensamos que teníamos que hacerle un torniquete», continuaba relatando. «Yo no me quité el bikini, pero se lo quitó una de las personas que iba conmigo y se lo hicimos», afirmaba añadiendo que tras el rescate la llevaron a un hospital donde los médicos les tranquilizaron porque la lesión no era tan profunda como ellos pensaron.

No es la primera anécdota personal que desvela Susanna Griso en pleno directo. Semanas antes de conocerse su separación de Carles Torras, después de más de 20 años de relación, explicaba cómo se había enamorado de él. «Habíamos trabajado juntos, pero se nos ocurrió a todos los que trabajábamos en Cataluña Radio ir a un karaoke», una anécdota con la que su ya exmarido bromeaba diciéndole: «Fíjate que me enamoré de ti incluso escuchándote cantar».

La presentadora no terminaba su relató ahí, sino que siguió deleitando a sus compañeros y a su audiencia relatando que se casó en 1997, pero que del día de su boda tiene un recuerdo «un poco borroso». Todo porque la pareja se dio el ‘sí, quiero’ en el túnel del terror del Tibidabo.

«Nos vamos a estrellar»

Tras el paso de Filomena, y analizando el caos provocado en los aeropuertos, Susanna contó otro momento para recordar que vivió en un avión. «El avión iba a despegar, cuando un hombre salió corriendo al pasillo y se fue directo a la cabina gritan: ‘¡Los flaps, no se han desplegado los flaps!’», contaba en aquel momento a sus colaboradores reconociendo, entre risas, que se quedó desconcertada porque no sabía qué eran los flaps – una parte del ala que se utiliza en los despegues y aterrizajes- a los que se refería el pasajero.

Griso siguió explicando que las azafatas intentaron calmar al hombre mientras le acompañaban a su asiento, momento en el que comenzó a gritar desesperadamente: «¡Nos vamos a estrellar!». La presentadora terminó dándole la mano a su acompañante de fila, a la que no conocía de nada, mientras «intentaba mirar a ver si veía algo y averiguaba qué eran los flaps».