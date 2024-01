Susanna Griso abre las puertas de su casa y muestra su rincón favorito

Susanna Griso ha abierto las puertas de su casa y ha mostrado su rincón favorito. La periodista se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales y personales, gracias al éxito diario que continúa cosechando el programa que presenta: Espejo Público. Tras una larga semana delante de las cámaras, la presentadora ha compartido con sus más de 170.00 seguidores, unas fotografías en las que se le puede ver muy relajada, en su estancia favorita de su casa.

“¡Feliz viernes! Objetivo del fin de semana: acampar en este sofá que mi querido Luís ha tapizado a prueba de perros y niños”, ha escrito Susanna junto a las cuatro instantáneas. La periodista ha publicado unas imágenes en las que muestra cómo es el salón de su casa de Madrid, en la que vive con sus hijos. A pesar de las grandes comodidades que presenta la vivienda, esta habitación principal es la estancia en la que la periodista se pasaría las horas, leyendo un libro o simplemente tumbada relajada.

Esta habitación principal de la casa está decorada con piezas clásicas, combinadas con diseños modernos y vanguardistas. Algunas de los elementos más destacados son su alfombra de esparto, una mesa acristalada, unas velas, algunos cuadros colgados en la pared y una enorme chimenea que se convierte en la gran protagonista. El salón está dividido en dos zonas, una de ellas para disfrutar de una buena comida y la otra destinada al ocio y al descanso. Gracias a los grandes ventanales que tiene la propiedad que adquirió el año pasado por 1,5 millones de euros, la luz natural llega hasta el rincón más remoto de su estancia favorita. Asimismo, sus altos techos genera la impresión de que se trata de un espacio más abierto y espacioso.

Susanna Griso muy enamorada de su nuevo novio

A pesar de que la periodista siempre ha optado por mantener su vida privada alejada de los medios, ha desvelado en qué momento personal se encuentra ahora mismo. Con la llegada de la Navidad, el 24 de diciembre de 2020, salió a la luz la noticia que, después de más de 23 años de matrimonio, se separaba de Carles Torras. «He ligado poco. Yo tenía ganas de vivir. Siempre he sido de relaciones largas, incluso antes de casarme. Es como que yo el ‘aquí te pillo, aquí te mato’ no sé hacerlo. Necesito mucho cariño. Yo sé que soy así y que no podría desvincular el sexo del amor, entonces ya ni lo intento. Soy muy femenina. Yo sé que soy así y que no podía desvincular una cosa de la otra», ha confesado en el podcast Drama Queen de Pilar Vidal, sobre los meses que estuvo soltera. Un periodo de tiempo que no le duró mucho, ya que la comunicadora, a finales de septiembre del 2022, volvió encontrar el amor en el empresario, Íñigo Afán de Ribera.

«He encontrado a mi Indiana Jones. Es muy aventurero y es una persona que ha viajado durante muchísimos años por el mundo y por eso está muy desconectado de todo, de mi propio mundo. También tiene un interés relativo en lo que yo hago y eso me gusta, me divierte porque al final todo lo que a mí me saque de lo que yo hago y donde yo no sea el centro, eso es maravilloso», ha reconocido sobre cómo es el hombre que se ha convertido en su compañero de vida.