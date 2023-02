El juez Santiago Pedraz está de nuevo ilusionado. Varios meses después de confirmarse el compromiso y la inmediata ruptura entre el jurista y Esther Doña, el juez de la Audiencia Nacional ha recuperado la sonrisa junto a una compañera de profesión. A pesar de que durante estos meses Pedraz ha mantenido un perfil discreto y alejado de los focos, las cámaras de los fotógrafos le han captado en actitud cómplice con su nueva pareja.

En un reportaje publicado por la revista Semana se ve al jurista junto a Elena Hormigos, disfrutando de un almuerzo y un paso por la capital antes de trasladarse a su casa. Poco se sabe, por el momento, de esta relación, aunque sí ha trascendido que Hormigos es más joven que el juez y que trabaja como Asesora Jurídica. Por ahora, ninguna de las partes implicadas, ni nadie de su entorno ha querido pronunciarse sobre este romance.

La que sí ha opinado ha sido la ex pareja de Pedraz. Esther Doña ha hablado en el programa de Sonsoles Ónega y se ha mostrado tajante sobre la nueva relación del que fuera su prometido, de hecho, ha dado a entender que conoce a Hormigos: «Ellos se reúnen siempre en un sitio en Almagro y sí que a veces he coincidido con esta señora», ha dicho Esther Doña. La viuda de Carlos Falcó ha comentado que, durante el tiempo que ella estuvo junto al juez Pedraz, nunca tuvo la sensación de que el jurista estuviera acercándose a la que hoy es su nueva pareja, al menos hasta el final «El tiempo que ha estado conmigo en ningún momento he sentido que tuviese intenciones con una tercera o que estuviese fabulando algo, menos en el último mes», ha dicho.

Aunque Esther ha comentado que nunca notó que entre ellos hubiera nada, sí que ha recalcado que en los últimos tiempos el juez empezó a tener un comportamiento algo extraño: «En los muchos de los viajes que hacíamos se hacía las fotos él solo y yo le decía ‘vamos a hacernos la foto juntos’. Una de las veces que me enfadé fue porque nos hicimos un selfie y decidió recortarla, para salir él solo, porque, yo no salía bien», ha explicado.

Además, Esther Doña ha contado que el juez Pedraz está muy al tanto de todo lo que se dice de él en los medios porque, según ella, le gusta estar en el foco mediático: «Él está muy pendiente de todo lo que sale de él», ha dicho. Eso sí, Doña tiene claro que ni esta ni ninguna otra relación que empiece el jurista, tiene futuro: «No creo que tenga un prototipo de mujer, han pasado muchas por su vida. Ninguna señora tiene futuro con él», ha comentado muy tajante.

Fue en este mismo espacio donde la viuda de Carlos Falcó habló tras conocerse la inesperada ruptura de la pareja, cuando se estrenó como colaboradora: «Yo lo he pasado muy mal, he sufrido mucho. He guardado silencio porque necesitaba sanar y encontrar una explicación. Ya han pasado dos meses y cuando me llamaron para estar contigo, pensé: ‘Ahí voy a estar bien», contaba el primer día que acudió al espacio.