Fue el pasado mes de enero cuando Soraya Arnelas recibió la peor de las noticias: la pérdida del bebé que esperaba junto a su marido, Miguel Ángel Herrera. No obstante, no ha sido hasta hoy cuando la artista ha desvelado qué motivo al aborto. Soraya se ha sincerado sobre el delicado momento que tuvo que atravesar nada más arrancar el 2024 en una entrevista en el canal de Youtube Animales Humanos, en la que, además, ha hablado del devenir de su carrera musical: «Este revés yo no pensaba que la vida me lo iba a dar. Después de tener dos niñas, sanas, que todo iba bien, no me imaginaba que esto iba a ocurrir», ha dicho.

La artista ha desvelado que supo de la noticia en la semana doce de gestación, una de las más importante durante el embarazo, pues suele ser el momento en que se realizan las pruebas médicas pertinentes para saber que el bebé se está desarrollando en perfectas condiciones en el vientre de su mamá. «Si a las doce semanas algo va mal y no tiene solución, hay que pararlo y fue mi caso. El bebé nunca llegó a nacer. En mi caso el bebé venía enfermo y no era compatible con la vida y la doctora me lo dijo así», ha confesado la cantante.

Al ver los resultados de las pruebas médicas, la obstetra -profesional de la medicina que se especializa en la atención de mujeres durante el embarazo y el parto-, se dio cuenta prácticamente de inmediato de que algo no iba bien. «A mí me empezaron a temblar las piernas cuando me dieron la noticia. Yo estaba sola en la consulta. Yo iba con la esperanza de que me dijeran el sexo del bebé. Yo iba a saber quién era esa personita y le iba a poder poner un nombre», ha contado. «Cuando empezó a ver las pruebas, ella se quedó callada. De repente me di cuenta de que algo no iba bien. ‘No va bien, Soraya. Esto no va bien. ¿Prefieres que lo hablemos con tu familia? ¿Contigo sola? ¿Cómo quieres llevarlo?’», ha recapitulado la cantante, visiblemente emocionada.

Durante la entrevista, la intérprete de Mi mundo sin ti o Soy esa Mujer ha desvelado, además, que al tiempo que la médico pronunció esas palabras, ella decidió que su marido y una de sus hijas, la mayor, estuvieran presentes en la consulta médica. «La doctora fue muy delicada. Mi hija se echó a llorar. Lloro muchísimo. Mi marido y yo nos quedamos del shock tan fríos, que no mediábamos palabras. Nos dijo esto no es compatible, hay que pararlo», ha dicho.

El tercer embarazo de Soraya Arnelas