Soraya Arnelas desvela un gran secreto de ‘MasterChef’: "Tenemos clases con chefs muy conocidos"
Soraya Arnelas ha destapado un secreto desconocido de 'MasterChef Celebrity'
La artista extremeña ha hecho un balance de su concurso y ha opinado sobre sus compañeros
Soraya Arnelas es una de las concursantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity. Si por algo se caracteriza la artista es por su naturalidad a la hora de hablar sobre su vida privada -aunque a veces eso le juegue malas pasadas-. En esta ocasión, la extremeña ha hecho una reveladora confesión que tiene que ver con el programa en el que participa y un secreto nunca antes contado del programa culinario más conocido de la pequeña pantalla española.
El secreto desconocido de ‘MasterChef’
La artista, que ha aceptado el reto de poner a prueba sus conocimientos en la cocina, ha reaparecido en el FESTVAL para presentar la nueva edición de MasterChef: «La verdad que contenta y venimos a presentar el primer capítulo. Nerviosa siempre porque los formatos como MasterChef impresionan, pero este es buque insignia». En su intervención ante los medios, la intérprete de Self Control ha confesado que este talent no le ha pillado por sorpresa, sino que ella ya llegó al programa con la lección aprendida: «En mi casa siempre hemos tenido que cocinar, yo me fui de casa muy joven y me ha tocado cocinar siempre. Algunas sí hemos cocinado. Pero estamos hablando de un programa de cocina de vanguardia. Hemos venido a retarnos y a salir un poco de nuestra cocina más cotidiana».
Soraya Arnelas durante una sesión de fotos en el año 2022. (Foto: Gtres)
Sin embargo, la gran respuesta de Arnelas ha llegado cuando le han preguntado por sus compañeros. La cantante ha dicho que «son la leche» y que aunque parece que «hay gente que no sabe, luego cocina. Rosa Benito, Charo y Parada cocinan y guisan que te mueres. Ellos son defensores de la cocina tradicional y van a hacer grandes platos». A ello se le suma, además, que no llegan a las cocinas en blanco, sino que reciben clases entre grabación y grabación: «Es un programa muy intenso, aquí se aprende a la fuerza. Tenemos entre medias de las grabaciones master clases, clases increíbles con chefs muy tops. Se aprende mucho».
Pone fin a la polémica de su hija pequeña
Además de hablar sobre su paso por MasterChef Celebrity, la de Cáceres se ha pronunciado sobre la polémica que protagonizó este pasado verano tras compartir un vídeo de su hija pequeña en Tik Tok en el que imitaba a un pingüino. Una grabación -que superó los 150 millones de plays- por la que recibió una oleada de críticas por la exposición.
@soraya.arnelasCómo te enfrentas al fin de semana que viene??? .. con esta energía de Olivia !!! A TOPEEEE🏍️🐧♬ sonido original – Soraya Arnelas
Sobre ello, Soraya ha querido zanjar que «no hay críticas, sino una madre disfrutando de sus hijas: «Me conocéis. Soy una mujer muy natural, comparto de ellas cosas puntualmente, va a seguir siendo así. Aquí no hay un manual de la madre perfecta, pero tienen mucho amor en casa, se las respeta y se las quiere. Las muestro al mundo de manera natural, hay que naturalizarlo. A mí me gusta que se sientan orgullosas de las carreras de sus padres y que cuando la gente las saluda con cariño, pongan buenas caras».